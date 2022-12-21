提升南市安南區開發彈性 老舊合法建物解除整體開發

台南市安南區細部計畫第二次通盤檢討第一階段案已發布實施，並刊載在市府公告，都發局今天表示，第一階段共43案，此次通盤檢討調整部分公保地，並整併修正土地使用管制規定，如老舊合法建物解除整體開發，以利重建並增加開發彈性，加速地方建設的推動。

都發局指出，此次通盤檢討除調整計畫人口及年期外，變更項目區分為主要計畫變更、道路用地檢討、分區或公共設施用地變更、開發方式變更、附帶條件調整、書圖不符暨圖資疑義修正、事業與財務計畫調整、土管及都設整併修正等。

都發局長莊德樑表示，安南區細部計畫通盤檢討第一階段發布實施重點，配合主要計畫變更案件，包括將安明路以西及安吉路以東的台江大道兩側10M原規畫8公尺細計道路及2公尺綠地調整為10公尺道路，以及將安南區本原街二段現況道路畫設為15公尺計畫道路等。

他說，道路用地檢討案件，是參採人民陳情意見檢討調整部分道路線形，已取得變更範圍及兩側地主同意，先發布實施。開發方式調整案件共16案，主要參採人民陳情意見將部分實施細部計畫前合法建築座落土地依循通案性檢討原則解除整體開發方式，回歸建成區規定，使危險及老舊住宅得以即早重建。

公共設施用地變更案件，則配合市府工務局、交通局和順寮地區停車場用地管理及警察局第三分局興建公共設施需要辦理用地變更，以加速推動公共建設。

事業與財務計畫調整則是為了加速安南區整體開發區重畫作業，檢討取消辦理重畫最小公共設施用地負擔比例及明定A22區（學東、砂崙、青草崙整體開發區）各分區得單獨辦理重畫。

另土地使用分區管制要點與都市設計準則，也在此次通盤檢討整併修正，包括取消重畫住宅區面寬6公尺限制、報編工業區回歸促進產業升級條例相關子法管制用途，及縮減都市設計審議範圍與降低審議層級等，以縮短申請建築程序，提升行政效率。