阿里山高山茶結合玫瑰 番路鄉農會助茶農闢飲茶新商機

嘉義縣番路鄉農會今天於門市飲冰柿茶集，獨家新推出三款阿里山玫瑰花茶，吸引民眾嘗鮮購買。為慶祝首周上市21至25日，農會準備各100份花茶體驗包，供現場民眾免費試飲。總幹事趙幸芳表示，讓在地農產品變不平凡，「是我們正在做的事！」

為推廣在地核心產業，番路鄉農會除輔導茶農加入產銷履歷，由農會做集團驗證，強化品牌100％產地來源、用藥安全的信任度外，並與花農異業合作，開發出三款方便現代人即時沖泡飲用的「阿里山品牌花茶」。

番路鄉農會指出，將手採產銷履歷驗証的阿里山青心烏龍、小葉種紅烏龍及金萱茶葉，結合在地「曙光玫瑰莊園」有機驗證的百種食用玫瑰花，花茶包融入花、安全、有機及時尚元素，盼吸引新消費群，為在地茶產業另闢新商機，創造產業新價值並穩定茶農收益。

總幹事趙幸芳表示，花茶原料採用海拔1250公尺以上的阿里山手採「產銷履歷驗証」原片茶葉，與阿里山下栽植的「有機食用玫瑰花」，兩相結合，賦予阿里山茶全新風味，她強調，從產地到餐桌，推廣自己敢吃也愛吃的優質、安全農特產品，讓農產品也能變的不平凡，「是我們正在做的事！」