他們都因病無法工作經濟遇困 台電疫中送炭雲林9弱勢戶

雲林口湖鄉李林姓、斗南鎮陳姓家戶，家中主要經濟支柱都因患病無法外出工作，經濟陷入困頓之際，台電雲林區營業處疫中送暖，今與當地里長至全縣9弱勢家庭送上慰問金，希望協助度過眼前窘境，迎接新的一年。

近年受疫情衝擊，讓原本經濟就弱勢的家庭雪上加霜，不僅工作受影響，生活物價飆漲也令其吃不消。台電連年致贈慰問金關心弱勢，今年持續關懷行動，雲林區處處長許一女今率電務副處長蔡緒良、業務副處長林鳳凰及在地服務所所長等人，至水林、口湖、北港、褒忠、斗南、虎尾、二崙、林內及斗六等鄉鎮市慰問，共致贈7萬5000元慰問金。

林內鄉曾姓男子平時靠打零工維生，家中有一名患有失智症的年邁母親需扶養，兒子則因車禍受傷後無法工作，面臨龐大醫療費與生活費，曾男不知如何是好，拮据過日子。許一女說，此次受助對象共通點多因病無法工作，家境急需援助，盼慰問金發揮作用，助家戶紓困。