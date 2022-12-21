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預約2023阿里山第一道曙光 日出印象音樂會限額2500人進場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023新年將近，嘉義縣阿里山日出印象音樂會元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2023新年將近，嘉義縣阿里山日出印象音樂會元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供

2023新年將近，嘉義阿里山日出印象音樂會元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場，有創團超過20年樂興之時管絃樂團演奏，新生代創作歌手魏嘉瑩等3人接力演唱，為避免類似韓國踩踏重大死傷，維護觀眾安全，限額2500人進場，防疫情須戴口罩。

阿里山日出印象音樂會，以往由嘉義縣政府、阿管處及嘉義林管處輪流主辦，經協調，近幾年由縣府主辦，阿管處、林管處協辦，每年歲末宣傳一生必朝聖的雲上音樂會，讓阿里山日出照耀你新年第一道光，縣長翁章梁明天上午將在阿里山公路上，試營運的國際潮牌阿里山英迪格酒店宣傳。

文化觀光局說，2023年的第一道曙光，元旦日出時間，預計在早上7點零5分，阿里山日出印象音樂會清晨5點半到上午7點半，在阿里山遊樂區祝山觀日平台 (停機坪)登場，由主播劉方慈Crystal Liu擔任主持，演奏團體樂興之時管絃樂團，演出藝人：新生代創作歌手 魏嘉瑩 Arrow Wei，酷甜創作女聲張語噥Sammy，全方位創作歌手Ray黃霆睿。

古典、流行樂與雲海日出，撞擊出一場美的饗宴，用撼動與感動迎接祝福之光，無法到場觀賞日出，可在民視無線台、民視四季線上網路平台https://www.4gtv.tv/，縣長翁章梁Weng Chang-Liang粉專，嘉縣文化觀光局粉專；慢遊嘉義粉專等平台，觀賞現場直播。

全方位創作歌手Ray黃霆睿。圖／嘉縣府提供
全方位創作歌手Ray黃霆睿。圖／嘉縣府提供
新生代創作歌手魏嘉瑩。圖／嘉縣府提供
新生代創作歌手魏嘉瑩。圖／嘉縣府提供
酷甜創作女聲張語噥。圖／嘉縣府提供
酷甜創作女聲張語噥。圖／嘉縣府提供
2023新年將近，嘉義縣阿里山日出印象音樂會元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供
2023新年將近，嘉義縣阿里山日出印象音樂會元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台登場。圖／嘉縣府提供

阿里山 音樂會 嘉義 迎曙光

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