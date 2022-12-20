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福爾摩沙長照芳療獅子會耶誕送愛心 關懷社區長者
耶誕將至，福爾摩沙長照芳療獅子會前往台南市學甲區新榮社區據點、大灣社區等據點舉辦關懷活動，贈送小禮物、防疫物資給社區長輩，提前祝賀耶誕快樂。
這項活動由台南市政府社會局社區輔導員陳月貞協助，福爾摩沙長照芳療獅子會會長吳靜盈說，該會上月11日甫成立，也是國際獅子會300D1區（雲嘉南），第1個特殊興趣分會，獅友以長照芳療醫護相關領導專業人員所組成。
這次帶領獅子會人員辦理「新獅友做公益」活動，散播愛心到台南學甲區新榮社區據點、大灣社區據點、麻豆普門仁愛之家附設醫事C據點、鹽水汫水里據點、新樓醫院下營失智據點，落實服務在地、關懷在地、溫暖在地上的第1線關懷活動。
陳月貞表示，除贈送據點高齡長者及志工耶誕禮物（抗寒毛毯、防疫物資），也帶來耶誕芳療律動活動，芳療精油帶給愉悅的心情，在活動尾聲用「感謝您的愛」歌曲，社區據點的學員，紛紛上前跟吳靜盈會長擁抱，表示感謝與感動。
吳靜盈說，感謝福爾摩沙長照芳療獅子會行銷主席丁歆純及講師孫幸博，特別安排公益活動。
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