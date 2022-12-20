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台灣竹論壇拋未來竹願景 為2024世界竹論壇暖身

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣工藝研究發展中心與林務局合辦「台灣竹論壇」分享成果與經驗，打造「未來竹」願景，也為「2024世界竹論壇」暖身。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心與林務局合辦「台灣竹論壇」分享成果與經驗，打造「未來竹」願景，也為「2024世界竹論壇」暖身。圖／工藝中心提供

竹子是台灣重要原生植物之一，為提升台灣竹產業發展優勢，工藝中心主任張仁吉今表示，今年透過辦理竹論壇分享成果與經驗，更探討在竹材訴求、人才培育、生態永續上串連官產學，打造「未來竹」願景，同時為2024世界竹論壇暖身。

工藝中心指出，在國際減碳趨勢、世界人口成長、經濟發展快速及環保材料廣用的趨勢下，竹材的地球碳中和與環保永續自有特質，將成為未來循環經濟與設計重要選材，也是提升台灣竹產業的資源優勢與發展契機。

而在該中心規畫「臺灣工藝文化產業中長程計畫」項下，由林務局統籌「新興竹產業發展計畫」共同針對台灣竹產業未來從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈發展，更從工藝媒介下思考竹材產業的在地文化耕耘，今年也合辦竹論壇。

工藝中心主任張仁吉今表示，今年辦理「台灣竹論壇─Next Generation次世代竹論壇」，鎖定以「竹的三生－生產、生態、生活」扣準「產業創新」、「淨零碳排」、「當代設計」等全球趨勢三大關注議題，進一步分享研究成果及知識經驗交流。

藉由台灣竹論壇探討竹產業不僅限經濟生產，須以新的角度對待台灣竹產業的未來，從在地天然材料訴求、人才培育養成、環境生態等永續串連公私部門、產業供應鏈、學研界，打造「未來竹」，同時為台灣2024年舉辦「世界竹論壇」暖身。

張仁吉也表示，未來除推動竹產業發展，更期待台灣特有竹林特色能在藝術、祭典、公共場域設計、觀光行旅的多元領域中，創造獨有的「體驗」潛質，讓「竹的三生」以工藝作為系統性發展，打造「未來竹」良善循環、永續環境的願景。

台灣工藝研究發展中心與林務局合辦「台灣竹論壇」分享成果與經驗，打造「未來竹」願景，也為「2024世界竹論壇」暖身。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心與林務局合辦「台灣竹論壇」分享成果與經驗，打造「未來竹」願景，也為「2024世界竹論壇」暖身。圖／工藝中心提供

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