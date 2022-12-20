超跑小將一路領先 終點等嘸人警察騎車追原因是這樣

來自台中的沈姓馬拉松愛跑者帶著家人南下雲林虎尾鎮參加路跑，全家報名10公里的家族健康組，起跑槍聲一響才讀國小3年級的兒子就衝到人群前頭，一路家人認為他自己會跑到終點，沒想到全家都抵終點約1小時，還不見超跑小將到達，四處尋找未果，最後請警察騎機車一路追，才在超過終點10公里外找到他，原來他是衝過頭，多跑了快10公里，全場又驚又喜。

雲林縣虎尾鎮前天舉辦路跑大賽，來自台中沈姓愛跑者帶著家人參加10公里組，沈的才讀小3的兒子，原就喜愛路跑，數百人隊伍起跑，這名沈姓超跑小將就衝隊伍前方，很快和家人脫隊，自己一路往前衝。

一路領先的沈小將，很快就跑離家人的視線，家屬也想小孩應會隨隊伍賽程跑回終點，便沒有多費心注意。然而一家人陸續抵達終點後，等待一個多小時，仍然沒看到男童跑回終點，等到全部賽程即將結束，發現不對，趕緊向大會和交通疏導的警察求援。

當時正在維護交通的虎尾分局大屯派出所長張原銘，得知參加馬拉松的小孩跑丟了，在詢問小孩特徵後，隨即騎乘警用機車沿馬拉松路線追尋。因賽道人潮多、跑者熙熙攘攘，張所長放慢車速查看來往人群。

一路找了約30分鐘，終在一處路旁發現這名男孩，詢問後確定是沈家小孩，就以機車將他載回10公里組的終點線和家人團圓。原來這名超跑小將衝過頭、跑錯道，早已逾過10公里組終點尚不知停下腳，跟著半馬組（21公里）繼續往前衝，他笑說，不知道終點已到，只覺得10公里為何這麼遠，都跑不到盡頭。