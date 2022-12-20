台日防火交流 日本群馬縣水上町長拜訪台南市消防局

台南市消防局中正分隊外牆的手繪燈籠，去年遠赴日本群馬縣水上町展出。為深化台日防火防災交流，日本群馬縣水上町長阿部賢一，今天上午率觀光商工課長高野明夫、課員阿部真行，拜訪台南市消防局，由局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。

日本群馬縣水上町首次在2021年將台南市消防局中正分隊外牆的手繪燈籠遠赴水上町展出，台灣祀典武廟的火德星君是掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員及地方市民的守護神，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」保佑人民平安相互呼應，兩地以防火、防災宣傳進行交流，別具意義深遠。

消防局長李明峯表示，台南市政府消防局和台灣祀典武廟主委林培火及廟方委員共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在市長黃偉哲的支持下，連續2年成功辦理，受到熱烈迴響。

今年2022年展示在赤城山的燈籠同樣也深獲日本當地好評，也回寄了150顆燈籠，預計2023年1月14日將懸掛在消防局中正分隊。