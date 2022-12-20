日本水上町長拜會黃偉哲 明年締約友誼市10周年強化交流

日本群馬縣水上町阿部賢一町長今天蒞府拜會台南市長黃偉哲，就疫情結束後的雙方交流進行討論，黃偉哲感謝阿部賢一町長在10月當選後立即規畫到台南訪問，並頒發感謝狀予水上町，感謝水上町長期用心經營雙方交流。

黃偉哲也現場頒發「對日事務諮詢顧問」聘書予水上町派駐在台南長達9年的阿部真行先生，讚許阿部真行先生對雙方交流的貢獻，成為水上町及日本其他城市與台南交流的橋樑。市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、消防局長李明峯陪同與會。

黃偉哲表示，對於疫情後台南與水上町的交流非常期待，希望在人員互訪、觀光、文化、物產等層面的交流都能更進一步。

水上町阿部賢一町長表示對於雙方交流將會全力以赴，明年即將迎來締約10周年，他非常期待能有更多交流，也將積極推展因疫情而暫停的修學旅行、町民旅行等。