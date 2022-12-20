打破顏色框架 雲縣府再獲中央肯定奪「公部門奧斯卡獎」
為提升社會安全網及居住品質，雲林縣政府跨部門合作，社會處推出「以抱制暴，雲過天晴」、環保局推出「智能科技監控與提升家園環境品質」方案，2案分別獲得行政院政府服務獎社會關懷服務類及數位創新加值類肯定，縣長張麗善說，相信中央有看見縣府團隊施政表現，未來會繼續努力。
張麗善表示，政府服務獎可說是公部門的年度奧斯卡獎，今年中央及地方共有133組團隊參賽，最後選出中央12組、地方12組得獎團隊，縣府提案參賽2案皆獲政府服務獎肯定，相信中央也有看見縣府團隊施政表現，感謝團隊成員用心投入，期勉未來一起繼續努力。
雲林縣衛生局「以抱制暴，雲過天晴」專案結合多方資源，與社會處、警察局、地方法院、衛生醫療、NPO組織、檢察署及社區安全守護站合作，共構社會安全網，布建3處社區心理衛生中心，加強社區安全守護站，也提升社區性別平等觀念，獲得社會關懷服務類獎項。
雲林縣環保局「智能科技監控與提升家園環境品質」，以科技執法作為策略主軸，使用智能科學儀器設備，監控環境品質、查緝污染源，也開發雲林縣環境資訊整合APP、空氣污染緊急應變決策系統，提升稽查效率，且讓稽查資訊更公開透明，提升民眾對環保稽查信心，獲得數位創新加值類獎項。
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