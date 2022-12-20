台、日兩「前監獄」簽友好協定 全世界唯二保存這特色

台日「矯正外交」，知名景點國定古蹟嘉義舊監獄今天和日本北海道的網走監獄博物館，透過視訊簽訂推動友好交流協定，未來擬互相參訪、史料借展，法務部長蔡清祥出席見證，表示今年適逢舊監啟用100年，是最好百歲禮物；連任的市長黃敏惠說，會編預算支持舊監活化。

蔡清祥說，舊監1919年創建、1922年啟用，由阿里山檜木建成，「賓州制」放射型建築設計，中央台在中心，快速監控不同方向舍房，全世界完整保存此種建築特色的，剩舊嘉監和網走監獄博物館2座。

蔡清祥指出，2月間在嘉義舊監獄辦的開放政府協作會議平台，民眾提出可與網走監獄簽友好交流協定，透過法務部、外交部奔波籌備促成。

今在舊監的第一工場辦視訊簽訂儀式，連線日方的網走市長水谷洋一、公益財團法人網走監獄保存財團理事長北野清丸、台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士；嘉義監獄典獄長吳永杉和北野清丸簽署，還隔空握手、互送木雕紀念品。

水谷洋一表示，希望加深台日雙方歷史或文化方面的交流；北野清丸指出，網走監獄120年前以五翼放射型的建築特色，嘉義舊監獄採三翼放射型的設計，兩邊緣分起於2000年，當時嘉義舊監獄構思轉型博物館，舉辦國際研討會，網走的工作人員受到台灣招待，希望簽約儀式，促進具學術意義的觀光活動。

簽約儀式後，日方提問新冠肺炎疫情期間，嘉義舊監獄的相關防疫措施，舊監表示，維持開放參觀，落實實名制，叮囑參觀民眾配口罩等，將參觀方式調整為定點導覽，由志工駐點解說。