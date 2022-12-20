台南達成8大社福亮點 未來將增5親子館9處公托

台南市社會局今天以「關懷心 照顧情 護健康 愛守護 點亮大台南」作為今年社福成果展現，安排社褔短劇表演帶出各項社褔亮點，並邀請多個社褔單位到場分享一整年的社褔成果，社會局長陳榮枝表示，今年台南市在社褔部份有8大亮點展現，以達成市長黃偉哲致力打造友善幸福大台南，「照顧弱勢優先」推動社褔政策。

陳榮枝也提出未來展望，將達成區區有愛心實物銀行據點，明年實物銀行據點將拓展至全市37行政區，建置37處服務據點(含5處實體店面-永華區、新營區、新豐區、永康區、玉井區、10處合作分行、22處實物分站)，服務覆蓋率將可達37行政區100%，持續推展實物給付制度及福利服務。

將增設5處親子館及9處公共托嬰中心：為增加家長育兒支持，持續普設親子館及公共托嬰中心，明年起將陸續新增5處親子悠遊館：北區(大和里)、安南區、中西區、永康區(成功里)及學甲區及9處公設民營托嬰中心：新市區、安南區、白河區、善化區(蓮潭里)、北區(成德里)、北區(區政大樓)、學甲區、中西區及安平區。另爭取4處社宅布建托嬰中心南區(鹽埕段)、永康區(橋北段2處)及仁德區(二空新村)，目前均已獲中央同意設置。

另持續推動各項褔利服務：以母雞帶小雞傳承方式，持續輔導社區永續經營；建置輔具一站式服務窗口、持續推動長照服務使用涵蓋率，普設巷弄長照站增加據點共餐服務及社區關懷據點、建置社工專責久任制度等

今年8大亮點重點成果：「健全長照 在地老化」，今年已完成63個國中學區布建，並設立105家社區式長照機構，達成一國中學區一日照百分百布建政策；「顧兒托育 優質友善」 ，積極設置12處特色主題親子悠遊館及2處兒童福利服務中心，辦理14處公托家園及1處公設民營托嬰中心，協助家長友善育兒。

「關心永續 實物給付」，推動實物銀行，全市分為5大服務區域，建置30處實物愛心銀行服務據點(含5處委託分行、10處合作分行、15處實物分站)，服務覆蓋率達81%。；「康健護老 銀出活力」，今年除發放重陽禮金外，更首度加碼發放健保福利金及防疫補貼守護弱勢長輩。

針對獨居老人，推動「睦鄰志工計畫」，全國首創「一戶一睦鄰」媒合在地志工人力，定期訪視關懷獨居長者，截至目前已成功媒合2167位社區獨居長者；「懷抱善心 福企志工」，整合建置台南市公益服務人力資源平台為目標，拓展公益人力，成立「台南市福企志工總隊」。

「照顧無礙 身障自立」，今年新增9輛小型復康巴士，共計155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，提供身障者28萬趟次以上交通接送服務；「護守弱勢 社工陪伴」，強化12處社會福利服務中心量能、護守弱勢民眾，派駐134名專業社工人力，提供弱勢家庭之訪視、關懷、資源連結等服務，共受益4萬9421人次。