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台南農地重劃區抵費地標售14筆 得款735萬元用於農水路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市農地重劃區抵費地及零星集中土地順利完成標售，其中面積最大的位在後壁區下茄苳段2215-11地號。圖／地政局提供
南市農地重劃區抵費地及零星集中土地順利完成標售，其中面積最大的位在後壁區下茄苳段2215-11地號。圖／地政局提供

台南市政府地政局111年度農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，今日上午完成開標作業，本次公告標售共計20筆，計有36封標單參與投標，順利標脫14筆，標脫總金額約為735萬餘元，標脫總面積約4281.65平方公尺。

地政局表示，本次標脫土地主要位於佳里、下營、麻豆、後壁、柳營、鹽水及新化等7區，都屬非都市土地的特定農業區內耕地，其中標脫單價最高為新化區竹子腳段1308地號抵費地每坪2萬9745元；而標脫面積最大為後壁區下茄苳段2215-11地號抵費地，共有7標競標，最後以每坪4935元得標，希望得標者能有效利用土地，促進農業發展。

地政局長陳淑美表示，農地重劃後配置農水路，改善灌溉排水，提升農產運輸及灌排效率，又按農地重劃條例施行細則第36條及農地重劃區農路水路管理維護要點第14點規定，本次標售所得價款將作為本市各農地重劃區農水路更新改善工程及管理維護之用，以優化農業生產環境，提高農民從農的生產便利性。

地政局指出本次標售成果將刊載於地政網站「台南市政府地政局網站/土地開發/開發區土地標售專區/土地標售/標售成果」可供各界查詢閱覽。

農地 重劃區 台南

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