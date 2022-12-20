雲林水林甘藷開始採收 想吃上品趁現在

雲林縣水林鄉農會為推廣水林優質甘藷，今天舉辦農民節表揚暨甘藷創意料理品嘗會，表揚阿甘薯叔蘇嘉益等優良農民，並邀請偉哥上菜主廚烹煮琳瑯滿目的甘藷創意料理，縣長張麗善應邀出席勉勵農民再接再厲，讓水林甘藷揚名國際，農會表示，今年產量豐富品質佳，價格合理，歡迎大家把握機會購買首選的水林甘藷。

縣長張麗善表示，水林是甘藷的故鄉，台農57號甘藷尚介讚，營養又好吃，還可製成地瓜片、薯條、地瓜酥等加工品，連全台便利超商可買到水林烤番薯，多年推展揚名國際，感謝農民和農會用心栽種推廣，縣府也透過全台5000個雲林良品據點，大力行銷水林甘藷，方便民眾就近購買。

水林鄉農會代理總幹事蔡瑞堂表示，水林甘藷栽種面積達1000多公頃，產量佔全台5分之1，產值約6億元，即將進入盛產期，水林農會辦品嘗會幫農民促銷，希望透過主廚的介紹，讓大家認識食材、製作技巧，將水林甘藷融入日常，食安全、顧健康。

今天農會家政媽媽推出一道乾炸番薯片再灑上梅粉，吃出甘藷的甘甜薯香，每個人讚不絕口，偉哥上菜更以雲林在地米食加上甘藷製作薯泥、薯球、風味薯蝦，每一道都具特色，讓民眾大開眼界，也學會甘藷料理的精妙。