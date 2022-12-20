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異業合作 嘉縣番路農會推出阿里山玫瑰花茶

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉縣番路鄉農會幫助在地茶農與花農異業合作，創新推出3種阿里山玫瑰花茶，原料採用手採「產銷履歷驗證」茶葉與有機食用玫瑰花，兩相結合，賦予阿里山茶全新風味。

番路鄉農會自創品牌「飲冰柿茶集」今天推出3款阿里山玫瑰花茶「阿里山青心烏龍&玫瑰花茶、阿里山金萱&玫瑰花茶、阿里山小葉種紅烏龍&玫瑰花茶」，搶攻年輕、粉領茶飲市場。

番路鄉農會總幹事趙幸芳告訴中央社記者，花茶原料採用海拔1250公尺以上的阿里山手採「產銷履歷驗證」原片茶葉與阿里山下栽植的「有機食用玫瑰花」，兩相結合，賦予阿里山茶全新風味。

趙幸芳說，番路鄉農會多年來深耕「飲冰柿茶集」品牌，推廣在地核心產業，除了輔導茶農加入產銷履歷，由農會做集團驗證，強化品牌產地來源、用藥安全，並首度與花農異業合作，為在地茶產業另闢新商機、創造產業新價值、穩定茶農收益。

阿里山花茶花的原料來自番路鄉「曙光玫瑰莊園」有機栽培的數百種新鮮玫瑰花；花農強調，花瓣必須凌晨鮮採，此時採摘的花朵營養成分最好且顏色鮮豔，再以低溫烘焙，保留住天然的玫瑰花香與營養元素。

趙幸芳指出，3款花茶明天將在番路鄉農會門市獨家販售，12月21日至25日農會特別準備各100份花茶體驗包供民眾免費索取試飲。

阿里山 農會 產銷履歷

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