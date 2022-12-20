玻璃娃娃尤奇·普佩伊不畏疾病 推廣無障礙空間獲獎

32歲泰雅族尤奇·普佩伊，患有先天性成骨不全症，俗稱玻璃娃娃，不畏疾病勇敢助人，擔任台北市新活力自立生活協會自立生活主任，推廣無障礙環境，獲鄭豐喜文教基金會第6屆破浪勇者獎肯定，今天返回母校環球科大鼓勵學弟妹，也盼身障專班不要停招，繼續造福中部身障學生。

尤奇·普佩伊說，他每天都會遇到比一般人更艱辛的挑戰，求學時經常挫傷、骨折，常常得邊讀書邊休養，對他而言，生命是一件不容易的事，曾經醫生告訴他活不過20歲，既然自己已活過預計年紀，就決定要為自己做些有意義的事，不但挑戰鐵路環島，還加入新活力自立生活協會，幫助身障朋友找回自信及尊嚴。

「我立志要成為點亮他人光芒的人，就像曾經點亮我光芒的人一樣。」尤奇·普佩伊說，一路走來，感謝許多幫助過他的人，他會在身障者自立這條路上繼續努力，喚醒更多人重視無障礙環境及身障者權利，也稱讚環球科大無障礙環境完備，希望能繼續造福中部身障學生。