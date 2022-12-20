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南科醫院將由奇美醫院接手 將設立300床地區醫院

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
未來的南科醫院將設立在現有的南科管理局旁。圖／南科管理局網站
未來的南科醫院將設立在現有的南科管理局旁。圖／南科管理局網站

目前正在籌辦中的南科醫院，已經確定由奇美醫院接手，最快明年就能動工，三年內完成，將建立300床的地區型醫院，以因應南科員工與附近居民的醫療需求。

南科醫院原本規畫設在特定區當中，但是因為涉及都市計畫變更等相關期程，可能需要較長的時間，目前奇美已經與南科管理局取得共識，醫院將設立在南科管理局旁，奇美目前設在南科的診所也在附近。

據了解，目前全案相關的規畫預計在明年初送台南市醫審會，通過後再送中央衛福部部醫審會，由於各方都有共識，或者通過後就可以展開相關的新建工程。

衛生局表示，南科醫院主要服務員工與附近民眾，所以除了一般的門診、住院及急救之外，職業病預防治療與協助建立公安，都是未來的重點。

南科 衛生局 公安 奇美醫院

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