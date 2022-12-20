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台南議長民進黨參選人邱莉莉提新議會改革 盼正面選舉
本月25日將進行台南市議會正副議長選舉，民進黨議長提名人邱莉莉今天提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。她也呼籲請競爭對手放棄抹黑攻擊的手法，共同以正面選舉向市民負責。
邱莉莉表示，她主張「市民議會」是基於大台南幅員遼闊，未來將巡迴各區舉行市民會議，邀請市民及公民團體提供建言，貼近最基層的心聲，以提升民主效能。
邱莉莉指出，「陽光行動」就是將議會的問政公開、協商公開與進度公開，強化公費助理聘用符合法規、支持議會助理成立工會，並成立透明廉政專線，也將於網路公布市民陳情案件處理進度。
邱莉莉強調，若擔任議長，將落實社區主義，由議員、專業團體與市民共同召開審議民主，擬定自治法規，由下而上強健民主體質，「草根立法」才能真正促成市民做主。
邱莉莉說，她是第一個提出具體政見的議長候選人，希望以透明陽光的正面競選方式，改革台南市議會。市民賦予民進黨議會最大黨的責任，她就有義務承擔責任，對手鋪天蓋地的抹黑造謠，她不會隨之起舞，而是直接委由律師提起訴訟，畢竟議會是市民的市議會，不應該被暗黑勢力所把持。
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