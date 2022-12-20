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台南議長國民黨團決議有條件支持郭信良 李文俊這樣說
台南市議會國民黨上午甲動討論正副議長選舉，黨團發言人王家貞表示，中央黨部已明確表達不可以民、國配，黨團全力支持副議長李文俊連任，黨員不能跑票也不能投自己，否則祭黨紀處分；至於是否和郭信良合作，有2條件前提是當選後不得回民進黨，第二是副議長要支持李文俊。
針對國民黨團的決議，李文俊會後表示，當然沒有放棄尋連副議長，要怎麼去做就去做，對於傳言賄選的價碼？ 李文俊強調從當議員至今都是坦坦蕩蕩，至次黨中央決議不得和民進黨的合作，李文俊說，那是國民黨的意思，但他也是國民黨員也不能說什麼。
國民黨團發言人王家貞表示，中央黨部已明確指示不可民、國配，黨團仍全力支持李文俊繼續爭取在第四屆為鄉親的服務，國民黨將盡最大的力量，未來在台南市議會善盡監督的責任，所有的一切都責成黨團推薦的李文俊目前的副議長去做最大的努力，宗旨是讓黨團在市議會有最大的聲量，牟取最大的福利是非常清楚明確的目標。
今天會中也討論是否贊成跟郭信良配合，黨團贊成跟郭信良搭配選正副議長，條件是郭信良宣示當選後，絕不能回歸民進黨，且郭信良要全力支持李文俊參選副議長，只有郭信良同意這些條件，國民黨團才會支持，當然雙方有合作議員，黨團全員就不能投自己，只能支持郭信良，中央黨部下指令不可民、國配，也不可投自己，否則祭黨紀處分。
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