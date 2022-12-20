綠營嘉縣水上鄉長劉敬祥2任屆滿「裸退」 世代交替從政勿忘初衷

民進黨5年級生的嘉義縣水上鄉長劉敬祥，2任將屆滿，25日將交棒同黨7年級生鄉長當選人林緗亭，完成世代交替，劉敬祥任內完成鄉公所遷建、新建公共造產納骨塔，還清公共債務，功成身退，學佛道的他說，「看淡一切、自由自在！」

即將「裸退」的他說，從政勿忘初衷，他選鄉長訴求「為民出力」，8年鄉長以此為目標努力，對綠營縣市長慘敗，他有感而發說，「選民用選票對執政者不滿，我們是否深切實質檢討，敗選是一大警鐘，從政者不是不知道，而是能不能做到！」

劉敬祥曾任議員，8年前換跑道當選鄉長，剛接鄉長公共債務加上積欠台銀公教人員優惠存款約2.6億元，他努力開源節流，償還公共債務，積欠台銀剩5千餘萬元，完成鄉公所遷建，在南鄉村生命園區建納骨塔，為公所增加財源，「讓新鄉長好做事」。

「如何開源節流？」劉敬祥說，他要求員工將公家錢及公共工程，當成自己錢及自家工程，能省則省，還要做好工程品質，前縣長張花冠任內給公所千萬元工程剩餘款，公所招標改善水德路，以600多萬元標出去，不只水德路改善，還有節餘款一併改善周邊道路。

他表示，嘉市鐵路高架化在北回有23公頃車輛調度場，他推動擴大都市計畫，有約200公頃土地可發展區，將是未來重點區域，另變更水上（北回地區）都市計畫第四次通盤檢討延宕20餘年，他完成送內政部審議；任內共同爭取全民運動館，拓寬縣道168線。