南科從業人員期盼已久 善化小新國小擴建增設國中動土

南科園區從業人員期盼已久的小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程」，今天動土，台南市長黃偉哲主持、祈願工程順利，如期如質早日完工。

黃偉哲表示，待民國114年校舍完工後，就可提供善化及鄰近學區的莘莘學子更優質與安全的就學環境，「這也是南市府對於教育品質的追求與承諾」。

小新國小校長謝慶皇表示，蓮潭里校區國小第二期、增設國中，可減輕南科附近學校新生激增問題，方便學子在地就學。完工後，國小部每年級6班共計36班，國中部每個年級8班共計24班、2班幼兒園。將配合現有特色融入南科科技元素，規畫校內特色團隊，發展特色課程。

教育局長鄭新輝表示，新建基地面積約2.18公頃，位置適中範圍完整。工程經費約5.74億元。新建校舍將智慧水電表、綠建築標章、太陽能系統、雨水貯留回收系統等納入規畫考量，並將環保永續精神融入校園建築，預計114年完工。後續課程教學規畫也會積極打造雙語教學環境，推動數位教學，滿足學習需求。

黃偉哲表示，投資教育就是投資國家發展未來，南科地區發展快速，尤其善化南科特定區LM特區，是鄰近都市發展最迅速區域，移入人口遽增，新建校舍就是為了因應南科發展與學生就學需求，並兼顧教育資源效益及就學權益原則，大力推動建設。

黃偉哲也特別感謝籌備設校過程中，來自議會的支持、各界的督促與學校的努力，務求校舍工程能順利如期如質完工，讓善化區孩子們有一個就近入學的學習樂園，希望新設立國中小學校，有效帶動當地文教風氣與生活品質，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

立法委員郭國文、市議員陳碧玉、林志展、李偉智及議員當選人余柷青，也特別出席見證動土儀式，並祝福工程順利進行。