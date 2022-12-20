入冬查獲31件露天燒稻草 嘉義縣補助農民做堆肥

入冬空品不良季節，嘉義縣二期稻作陸續收割，環保局陸空主動出擊，取締露天燒稻草，到上月底共查獲31件處罰，並與農業處合作，補助農民施用稻草分解菌肥料，加速翻入土中稻草腐化，增加土壤地力、提高稻米產量，改善露天焚燒稻草，維護空氣品質及民眾健康。

嘉縣稻米產量全國第三，農民收割水稻，習慣就地燒稻草，縣府積極輔導收割後稻草處置，調查顯示，高達99%農地為現地翻耕堆肥處理；查獲露天燃燒稻草約21公頃，占種植比例0. 06%。

環保局說，近3年輔導農民將稻草編織成稻草蓆再利用，鋪設營建工地，顯示農民逐漸建立友善環境觀念，打造農業循環經濟，讓焚燒稻草走入歷史。

環保局成立13人巡查小組，鎖定主要稻作種植區，地毯式巡查水稻收割後稻稈流向與露天燃燒，運用科技化工具：制高點AI煙霧辨識系統、UAV空拍機、衛星遙測火點技術及空氣品質感測器輔助稽查，快速掌握汙染事件。

查獲露天燃燒，依違法空汙法處1200元以上10萬元以下罰鍰，違反者為工商廠（場），處10萬元以上5百萬元以下罰鍰。每年10月至隔年3月空品不良期間違規，加重處罰。環保局長張根穆呼籲農民改變露天燃燒習慣，減少空汙，雜草、樹枝葉可就地堆肥腐化，若需大量清除可通知清潔隊協助。