「台南杯杯十在優惠」成功！ 自備杯比例提升2至3成
台南市環保局為鼓勵市民自備環保杯買現沖飲品，舉辦「台南杯杯十在優惠」活動已落幕，今天公布為期兩個月的活動約有2萬6300人次參與，總計至少減少使用2萬6300個一次性飲料杯；參加者最常在便利超商及連鎖飲料店打卡，各佔約65%及30%。
市長黃偉哲表示，環保局推出「台南杯杯十在優惠」活動，藉由有趣的活動，激起大眾養成日常外出自備杯的習慣，漸漸取代一次性飲料杯，從數據上看來效果不差，明年環保署對於一次性飲料杯有更多的規範，外出自備杯已是趨勢，請大家快跟上。
環保局指出，南市在環保署「自備飲料杯省5元」的基礎上，推出「台南杯杯十在優惠」活動，以強化民眾自備飲料杯的意願。兩者加乘下，全市自備杯的比例由不到一成逐步提升二至三成。
參加「台南杯杯十在優惠」活動，自備非一次性飲料杯購買飲品並與店家或攤商合影，並公開貼文打卡就可以獲得環保綠點1000點兌換資訊，此次活動，環保局共送出2千6百多萬點環保綠點。
另外，環保局從民眾參加「台南杯杯十在優惠」活動，公開打卡地點中發現，在通膨壓力下，大家都是精打細算高手。
環保局指出，參加者最常在便利超商及連鎖飲料店打卡，各佔約65%及30%，關鍵原因在環保署的「自備飲料杯省5元」政策，持自備杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超市等四類店家購買現沖泡飲料都享有至少5元價差優惠外，還可兌領杯杯活動的1000點綠點，因此便利超商及連鎖飲料店成了最受歡迎的打卡點。
環保局長謝世傑表示，自備非一次性飲料杯至店家消費可以兼顧環保及省荷包，有效降低一次性產品的使用與廢棄量，但也提醒，使用自備杯消費前，請確實清洗杯體內部，不造成店家困擾，也可確保飲料品質安全。
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