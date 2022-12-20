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因應轉型農工大縣住宅用地需求 嘉縣啟動最大規模公辦市地重劃
嘉義縣長翁章梁連任，拚實現轉型農工大縣願景，因應嘉科園區等產業園區重大開發，啟動擴大縣治特區都計公辦市地重劃，選前20場說明會舉辦完畢，目前展開地上物查估作業，明年發放補償費開始施工，2024年土地分配說明會及公告，2025年土地點交，預計2028年工程竣工。
縣府地政處說，擴大縣治第一開發區、第二開發區市地重劃案，總面積約367公頃，行政區包含太保市、朴子市；開發範圍主要位於太保市，除第二開發區約35公頃坐落朴子市，餘332公頃坐落太保市。
重劃平均負擔比率，包含公共設施用地負擔及費用負擔，目前重劃平均負擔比率，經考量現況及綜合相關因素，計算所需工程費用、拆遷補償及貸款利息等費用，經核實評估後本案重劃平均負擔比率為48.7%，地主平均配回土地比率為51.3%。
嘉縣與中央聯手打造轉型成為新興農工大縣，除大埔美及馬稠後產業園區，還有嘉科園區、中埔公館及水上南靖產業園區，轉型農工大縣後首要配套，解決產業居住問題。
縣府啟動擴大縣治第一、第二開發區市地重劃案，就是為解決嘉科及馬稠後未來所衍生約2萬7700名，就業人口的住宅需求，因此推動廣達367公頃公辦市地重劃，預計重劃完成後將有約268公頃可建築用地。
縣府召開20場次座談會，土地所有權人踴躍參加，辦理土地改良物查估作業，估算重劃費用負擔，會同公有土地管理單位辦理抵充地會勘，確認可供抵充土地面積，公辦市地重劃為自償性開發方式，由縣府先支應開發費用，開發完成後出售抵費地所得價款，償還開發成本，以財務平衡為原則。
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