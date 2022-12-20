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雲林這家傳產工廠超有愛！3成員工身障者獲頒金展獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供

雲林縣北港鎮以生產工業用紙管為主的金力和公司，員工25人是典型的傳產工廠，但長年來一直以照顧弱勢為理念，公司身障員工占比達3成，足稱「愛心工廠」，今年榮獲勞動部金展獎「進用身心障礙者績優」獎項，獲15萬元獎金，成為雲嘉南地區唯一獲獎的企業代表。

金力和公司成立於民國86年，歷經25年的市場衝擊、多次轉型，如今已傳承到第2代，由7年級的王懷智接手；公司雖歷經多次景氣低迷的挑戰，但始終抱持友善與關懷的經營理念對待員工，上下一心共度難關。

第1代創業老闆對弱勢的照顧相當盡心，「只要肯學、願意做，對公司來說個個都是好員工」，所以對弱勢求職者來者不拒，第2代接班人王懷智也傳承父親的理念經營管理，如今公司的身障員工已達3成之多。

「給別人機會等於給自己機會」王懷智表示，身障員工的工作效能在進用初期雖與一般員工有相當的差距，但只要給予時間學習與嘗試錯誤的機會，再透過1對1的個別指導、環境設備改善及適性崗位的安排，多數員工經過半年至1年的訓練，工作效能便能跟上一般員工，成為公司最穩定的人力資本。

王懷智指出，目前最資深的身障員工已有7年的年資，最資淺的也有3年之久，「員工減少流動，才是企業穩定發展的資本」王懷智接受表揚時有感而發，也以此與大家共勉，期待能給更多身障朋友就業機會。

虎尾就業中心主任張春美指出，雲林可能還有許多像金力和公司一樣友善的隱形企業，歡迎與就業中心合作，一起透過職務再設計、友善進用管理機制及師徒制等方式，提供身障者發揮職場能力的舞台，不僅可穩定企業的人力資本，並善盡企業責任創造勞資雙贏；有關職務再設計及進用身心障礙獎助資訊，歡迎洽詢虎尾就業中心（05）6330422。

雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，每個人都能在職位上認真工作，這家友善工廠榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，每個人都能在職位上認真工作，這家友善工廠榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，每個人都能在職位上認真工作，這家友善工廠榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣北港金力和公司長年來照顧弱勢，進用身障員工達3成，每個人都能在職位上認真工作，這家友善工廠榮獲勞動部金展獎。圖／虎尾就業中心提供

身障者 雲林

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