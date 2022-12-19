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台南市場職人美味躍然紙上 隱藏版美食在專刊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府市場處分享「老市場好人情」經典故事，今天下午發表《臺南好呷市》職人專刊。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府市場處分享「老市場好人情」經典故事，今天下午發表《臺南好呷市》職人專刊。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府市場處分享「老市場好人情」經典故事，今天下午發表《臺南好呷市》職人專刊，透過26位市場職人口述分享經營經驗與匠人精神，以及介紹市場專屬隱藏版美食，帶領民眾吃美味。

黃偉哲表示，台南美食藏在巷弄間，人家說大隱隱於市，就是這樣子，好吃的美食就是隱藏在市場之間，因此，把這些美食一一發掘出來，總共有26位職人、26攤非常好吃的美食呈現在「台南好呷市」職人專刊，透過職人的親身敘述及角度出發，帶領民眾穿過時間，探索古早時代下的風華美好，感受老市場的獨特魅力。專刊中還有各項店家優惠訊息，持專刊截角至指定店家消費，最多可享8折優惠，歡迎大家跟著專刊的足跡，去遍尋台南的市場美食。

經發局長陳凱凌指出，近年來南市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念、改善老舊硬體設備，並結合在地文化與攤位特色，讓市場不再是以往給人的老舊刻板印象，而是像逛文創市集一樣，處處都有驚喜。如俗稱「大菜市」、被列為古蹟的西市場經修復工程後，已重回80年代的昔日風華，現成為拍照打卡新亮點，未來將持續辦理各項活動，歡迎市民朋友一起來市場逗熱鬧，走逛心目中最愛的市場米其林。

市場處長陳豪吉說，為吸引更多年輕人走入市場，市場處舉辦市場吉祥物選拔，最終以鴨子為造型、長的有點像馬鈴薯、穿著市場圍裙的「菜奇鴨」與代表人情味滿滿、元氣十足的茄袋芷袋「菜籃仔」，分別獲得前2名，也特別將這兩隻可愛的吉祥物特製為形象公仔，展現「呷市臺南五告讚，市場職人金厲害、歡迎作伙來臺南，有食有掠，金促咪」的歡樂氣氛，未來將不定期出現在各個活動與民同樂。

台南市政府市場處分享「老市場好人情」經典故事，今天下午發表《臺南好呷市》職人專刊，市長黃偉哲歡迎大家來品嘗隱藏版美食。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府市場處分享「老市場好人情」經典故事，今天下午發表《臺南好呷市》職人專刊，市長黃偉哲歡迎大家來品嘗隱藏版美食。記者鄭惠仁／攝影

台南 傳統市場 黃偉哲

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