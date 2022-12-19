台南市地王、地后出爐 新光三越坐落地6度蟬聯地王

台南市明年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定出爐，全市平均上漲3.69%，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺34萬5千元，每坪約114萬元，第6度蟬連全市地王。

地政局表示，經南市地價評議委員會綜合考量，為適時反應市價變動狀況，評定全市2023年公告現值平均調幅為3.69%，公告現值占一般正常交易價格比值為90.04%。「地王」仍由位處商業區，中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店所座落土地蟬連，公告現值為每平方公尺34萬5千元（每坪約為114萬元）；「地后」是西門路一段的新光三越新天地店所座落土地，公告現值為每平方公尺32萬（每坪約為106萬元）。全市土地調整結果將於明年1月1日公告。

市長黃偉哲表示，南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，包括麻豆工業區市地重畫區、南台南車站副都心區段徵收區、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區及永康物流及轉運專區市地重畫區等，而南科特定區FG區段徵收區正緊鑼密鼓辦理中，增闢多處公共設施及交通路網、提升南市居住環境品質。南科及沙崙智慧綠能科學城科技雙引擎的推動，整體發展前景佳，使南市不動產交易熱絡，房地產市場蓬勃發展，須合理調整公告現值，以適度反映市場交易價格的變動，俾落實漲價歸公及土地租稅公平政策。

地政局局長陳淑美說，此次公告現值漲幅較大的地區分別為麻豆區(5.79%)、善化區(5.53%)、新市區(5.36%)、東區(5.23%)及永康(4.58%)等；漲幅與去年相較趨近持平的地區則為龍崎區(0.00%)、左鎮區(0.16%)及後壁區(0.18%)。調幅較高的區段主要為市地重畫、區段徵收、或重大建設所在地價區段，一般地區則微漲。

地政局統計，112年全市1萬3733個地價區段，7742個地價區段上漲，5831個地價區段持平，160個地價區段下跌。區段地價評定後，目前各地所正加緊辦理土地價格核算作業，民眾如需查詢112年公告土地現值，請於112年1月1日公告後，至南市地政局便民服務網站查詢，另外，民眾如有大量下載最新地價資料需求，將同步公開於臺南市政府政府資料開放平台供民眾下載。