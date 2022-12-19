嘉義上海西服師傅江唐榮 捐百萬災情勘查車致梅山分隊

為感謝嘉義縣梅山鄉上海西服店老闆江唐榮捐贈約135萬災情勘查車善行，嘉義縣消防局前天（17日）於梅山分隊由局長呂清海帶領隊員及義消志工，向江唐榮慈善義行表達感謝；江唐榮表示，消防救災力量仍需挹注更多資源，讓消防人員在各種災害救援上無往不利。

江唐榮表示，秉持「取之社會、用之社會」的精神，只要有盈餘則提撥資金用於社會公益，未來仍持續下去，他強調，相對於目前社會弱勢族群需要被關心與協助持續存在，消防弟兄的救災力量仍需挹注更多資源，讓消防人員在各種災害救援上能無往不利，盼更多企業投入資源，一起為社會付出更多心力與協助。

嘉義縣消防局長呂清海表示，敬佩上海西服老闆江唐榮的善行，也很感謝梅山分隊眾義消志工兄姐對消防局的大力支持，此義舉除了能更加保護民眾生命財產安全外，也深獲全體消防、義消及縣民的感念與欽仰。