快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義上海西服師傅江唐榮 捐百萬災情勘查車致梅山分隊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義梅山上海西服老闆江唐榮（右3），捐贈嘉義縣消防局梅山分隊1輛約135萬的災情勘查車。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義梅山上海西服老闆江唐榮（右3），捐贈嘉義縣消防局梅山分隊1輛約135萬的災情勘查車。圖／嘉義縣消防局提供

為感謝嘉義縣梅山鄉上海西服店老闆江唐榮捐贈約135萬災情勘查車善行，嘉義縣消防局前天（17日）於梅山分隊由局長呂清海帶領隊員及義消志工，向江唐榮慈善義行表達感謝；江唐榮表示，消防救災力量仍需挹注更多資源，讓消防人員在各種災害救援上無往不利。

江唐榮表示，秉持「取之社會、用之社會」的精神，只要有盈餘則提撥資金用於社會公益，未來仍持續下去，他強調，相對於目前社會弱勢族群需要被關心與協助持續存在，消防弟兄的救災力量仍需挹注更多資源，讓消防人員在各種災害救援上能無往不利，盼更多企業投入資源，一起為社會付出更多心力與協助。

嘉義縣消防局長呂清海表示，敬佩上海西服老闆江唐榮的善行，也很感謝梅山分隊眾義消志工兄姐對消防局的大力支持，此義舉除了能更加保護民眾生命財產安全外，也深獲全體消防、義消及縣民的感念與欽仰。

嘉義縣仁愛慈善會常務理事、嘉義縣縫紉工會理事江唐榮，在1969年於嘉義縣梅山鄉中山路28號成立上海西服，提供精裝西服的量身手工製做，服務的客人遍及全台各個角落，熱心公益，日前得知地方急需消防救災車輛，主動捐贈約135萬災情勘查車1輛回饋社會。

嘉義梅山上海西服老闆江唐榮（右5），捐贈嘉義縣消防局梅山分隊1輛約135萬的災情勘查車。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義梅山上海西服老闆江唐榮（右5），捐贈嘉義縣消防局梅山分隊1輛約135萬的災情勘查車。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義

延伸閱讀

創心醫電捐贈四組12導程心電圖機 竹市消防分隊皆配置

不敗女戰神！黃敏惠4度當選嘉義市長 破「同縣市最久任民選首長」紀錄

民進黨嘉義市長再吞敗 綠委：選民用選票深深鞭策我們

268名小選手不畏寒風 競速參加嘉義縣長盃滑輪溜冰錦標賽

相關新聞

「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」 耶誕夜登場

標榜「全台最美」山林燈節的「龍崎光節－空山祭」今天市長黃偉哲今天到會場龍崎虎形山公園宣告第四屆將在周六耶誕夜登場，並與市...

嘉義上海西服師傅江唐榮 捐百萬災情勘查車致梅山分隊

為感謝嘉義縣梅山鄉上海西服店老闆江唐榮捐贈約135萬災情勘查車善行，嘉義縣消防局前天（17日）於梅山分隊由局長呂清海帶領...

嘉義阿里山鄉新科鄉長高瑞芳 鼓勵公職人員在地化

無黨籍嘉義縣阿里山鄉新科鄉長高瑞芳，從公所秘書轉換跑道參選，獲該鄉選舉人數過半2786票支持；高瑞芳表示，將致力地方產業...

影／別砍樹！莿桐農會保護30公頃楊桃樹 做出特別的糖

隨著務農人口老化，楊桃的故鄉「莿桐鄉」已有7成楊桃樹被砍伐，為保護楊桃樹，莿桐鄉農會發起「別砍樹」運動，由農會保障價格收...

若瑟醫院愛心義賣像市集 民眾踴躍捐愛熱滾滾

雲林縣天主教若瑟醫院今天舉辦寒冬送暖義賣，匯集愛心化作實際行動，義賣盈餘捐入「若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案，雲林縣長張...

南市推動淨零永續城市管理自治條例 明年送議會審議

因應氣候變遷，台南市政府日前已召開低碳調適及永續發展委員會討論「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，環保局今天表示，接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。