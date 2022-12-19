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嘉義阿里山鄉新科鄉長高瑞芳 鼓勵公職人員在地化

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
無黨籍嘉義縣阿里山鄉新科鄉長高瑞芳，從公所秘書轉換跑道參選，獲全鄉過半數選民支持。圖／高瑞芳提供
無黨籍嘉義縣阿里山鄉新科鄉長高瑞芳，從公所秘書轉換跑道參選，獲全鄉過半數選民支持。圖／高瑞芳提供

無黨籍嘉義縣阿里山鄉新科鄉長高瑞芳，從公所秘書轉換跑道參選，獲該鄉選舉人數過半2786票支持；高瑞芳表示，將致力地方產業再提升增加鄉親收入、把鄉內4大族群的文化保存傳承下去、提升消防安全設置簡易消防車等目標，鼓勵地方青年服務公職，提升公所服務品質及效率。

57歲高瑞芳返鄉，在地服務公職28年，曾任農會推廣員、村幹事、代理村長、公所科長及秘書，深耕多年；地方鄉親稱讚說，高瑞芳幾乎能叫出每一位鄉民的名字，真的很厲害，親和力十足。

高瑞芳指出，阿里山鄉以農業為主，將針對咖啡、高山蔬菜等農作產業再提升；鄉內由4大族群組成有鄒族、客家、閩南及布農，將結合各社區團體共同把文化保存傳承；結合消防團體改善鄉內消防安全，將於特富野設置簡易消防車，再延伸到山美、茶山及新美達到初步的救災；協助5村林班地解編及爭取居民權益。

「我全力支持鄉內各社區青年投入公職服務」高瑞芳說，鄉公所內公職人員大多是外地人，多數3年就會輪調，對地方推動業務是非常困難的，他鼓勵地方年輕人服務公職，共同來提升鄉公所服務品質及行政效率。

未來想做的事情真的很多，高瑞芳表示，配合原民會、水保局、縣府爭取基礎建設，將169縣道及嘉129鄉道主要道路，全面改善；目前高瑞芳列出15項目標，其上述6項為主要先執行任務，他強調會更加的努力，盼大家一起共同建設、發展、守護美麗的阿里山鄉。

阿里山

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