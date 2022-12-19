快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／別砍樹！莿桐農會保護30公頃楊桃樹 做出特別的糖

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
莿桐鄉農會推出新品微甜人聲楊桃潤喉糖、軟糖，以巴糖醇取代一般糖，糖尿病患者也可吃。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會推出新品微甜人聲楊桃潤喉糖、軟糖，以巴糖醇取代一般糖，糖尿病患者也可吃。記者黃于凡／攝影

隨著務農人口老化，楊桃的故鄉「莿桐鄉」已有7成楊桃樹被砍伐，為保護楊桃樹，莿桐鄉農會發起「別砍樹」運動，由農會保障價格收購，吸引青農返鄉耕耘，今天在莿桐鄉農會543空間草地上，由台語大師陳明章演奏「美人庄、美人桃」，推廣新品微甜人聲楊桃潤喉糖及軟糖，希望大家擁有幸福微甜人生。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，莿桐鄉過去是楊桃的故鄉，每年種植面積達100公頃，全台楊桃競賽也都是莿桐鄉囊括前3名，但因採收楊桃時需要不斷抬頭，老農的身體已不堪負荷，紛紛將楊桃樹砍掉，如今種植面積只剩不到30公頃，這是一件很可惜的事。

為了保留莿桐鄉優質楊桃樹，張鈺萱帶領農會成員，發起「別砍樹」運動，由農會向農民承租楊桃樹，交由青農種植及管理，透過傳承方式將楊桃種植技術保存，再以高於市場1倍保障價格收購，不只保護僅有的楊桃樹，更希望把楊桃樹再種回來。

張鈺萱說，莿桐楊桃真的很有故事，多數都產自大美村，特地邀請本土台語大師陳明章代言，以大美村取音，創作一首歌曲「美人庄、美人桃」，與莿桐鄉農會543綠色照護站的長者們一起合唱，希望能讓更多人認識莿桐楊桃故事。

張鈺萱也說，莿桐鄉農會以楊桃作為主角，推出新產品微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖。楊桃潤喉糖以醃漬楊桃汁製作，加入巴糖醇取代一般糖，糖尿病病人也可食用，小朋友吃了不會蛀牙；楊桃軟糖以楊桃原汁製成，口感Q彈、香氣濃郁，未來會在連鎖超商及量販店等通路上架。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）邀請本土台語大師陳明章（左）為微甜人聲楊桃潤喉糖、軟糖代言。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）邀請本土台語大師陳明章（左）為微甜人聲楊桃潤喉糖、軟糖代言。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）、本土台語大師陳明章（右）合作創作「美人庄、美人桃」歌曲。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）、本土台語大師陳明章（右）合作創作「美人庄、美人桃」歌曲。記者黃于凡／攝影
本土台語大師陳明章（前排左四）今天在莿桐鄉農會543空間草地上與長者們一起演唱「美人庄、美人桃」歌曲。記者黃于凡／攝影
本土台語大師陳明章（前排左四）今天在莿桐鄉農會543空間草地上與長者們一起演唱「美人庄、美人桃」歌曲。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會今天在543空間前草地上舉辦微甜人聲楊桃潤喉糖及軟糖新品發表會。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會今天在543空間前草地上舉辦微甜人聲楊桃潤喉糖及軟糖新品發表會。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領農會成員發起「別砍樹」運動，保價收購楊桃吸引青農返鄉。記者黃于凡／
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領農會成員發起「別砍樹」運動，保價收購楊桃吸引青農返鄉。記者黃于凡／

農會 青農

延伸閱讀

熊好券加碼送200！周末地下街農會大排長龍 網轟「官僚整人」

苗栗特色館「穿龍驛站」揭牌 盼成公館旅遊窗口及據點

來後壁菁寮更好逛 農會「布穀農創館」下月開幕

台南鹽水農會辦「意番好滋味」活動 推廣意麵、鹽地番茄

相關新聞

「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」 耶誕夜登場

標榜「全台最美」山林燈節的「龍崎光節－空山祭」今天市長黃偉哲今天到會場龍崎虎形山公園宣告第四屆將在周六耶誕夜登場，並與市...

影／別砍樹！莿桐農會保護30公頃楊桃樹 做出特別的糖

隨著務農人口老化，楊桃的故鄉「莿桐鄉」已有7成楊桃樹被砍伐，為保護楊桃樹，莿桐鄉農會發起「別砍樹」運動，由農會保障價格收...

若瑟醫院愛心義賣像市集 民眾踴躍捐愛熱滾滾

雲林縣天主教若瑟醫院今天舉辦寒冬送暖義賣，匯集愛心化作實際行動，義賣盈餘捐入「若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案，雲林縣長張...

南市推動淨零永續城市管理自治條例 明年送議會審議

因應氣候變遷，台南市政府日前已召開低碳調適及永續發展委員會討論「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，環保局今天表示，接...

近40年歷史…台南中西區協進人行陸橋 功成身退20日晚拆除

將近40年歷史的台南市中西區協進人行陸橋將在明晚拆除，改增設交通號誌、行穿線，市府工務局表示，隨著時代演變和無障礙人行環...

兒童交安死傷可預防 黃偉哲：設置兒童安全座椅

為落實對兒童人身健康安全的重視，南市府今天針對正確使用汽車安全座椅，召開宣導會，市長黃偉哲呼籲，家中有幼兒要開車外出，務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。