影／別砍樹！莿桐農會保護30公頃楊桃樹 做出特別的糖

隨著務農人口老化，楊桃的故鄉「莿桐鄉」已有7成楊桃樹被砍伐，為保護楊桃樹，莿桐鄉農會發起「別砍樹」運動，由農會保障價格收購，吸引青農返鄉耕耘，今天在莿桐鄉農會543空間草地上，由台語大師陳明章演奏「美人庄、美人桃」，推廣新品微甜人聲楊桃潤喉糖及軟糖，希望大家擁有幸福微甜人生。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，莿桐鄉過去是楊桃的故鄉，每年種植面積達100公頃，全台楊桃競賽也都是莿桐鄉囊括前3名，但因採收楊桃時需要不斷抬頭，老農的身體已不堪負荷，紛紛將楊桃樹砍掉，如今種植面積只剩不到30公頃，這是一件很可惜的事。

為了保留莿桐鄉優質楊桃樹，張鈺萱帶領農會成員，發起「別砍樹」運動，由農會向農民承租楊桃樹，交由青農種植及管理，透過傳承方式將楊桃種植技術保存，再以高於市場1倍保障價格收購，不只保護僅有的楊桃樹，更希望把楊桃樹再種回來。

張鈺萱說，莿桐楊桃真的很有故事，多數都產自大美村，特地邀請本土台語大師陳明章代言，以大美村取音，創作一首歌曲「美人庄、美人桃」，與莿桐鄉農會543綠色照護站的長者們一起合唱，希望能讓更多人認識莿桐楊桃故事。