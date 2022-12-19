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若瑟醫院愛心義賣像市集 民眾踴躍捐愛熱滾滾
雲林縣天主教若瑟醫院今天舉辦寒冬送暖義賣，匯集愛心化作實際行動，義賣盈餘捐入「若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案，雲林縣長張麗善也參加幫忙義賣，院長李聰明帶領敲響第1聲愛心鑼，捐出義賣第1筆捐款，義賣物品均出自醫院人員手藝，芋粿、草仔粿、米糕、肉粽、貢丸湯、咖啡、關東煮等，引來熱賣，愛心熱滾滾。
若瑟醫院長李聰明指出，由同仁發起的寒冬送暖耶誕義賣已超過20年，匯集同仁及鄉親的愛心化作實際行動，把義賣盈餘捐入「若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案，並幫助虎尾、土庫等雲林地區的低收入戶、獨居老人以及身障團體，讓他們度過溫暖有愛的耶誕。
今天義賣在醫院內開賣，雲林縣長張麗善、縣議員黃美瑤、王鈺齊、社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠等人也到場助賣，當起銷售員，大聲吆喝叫賣，吸引不少民眾參與，踴躍認購，現場愛心熱滾滾。
院長李聰明帶領敲響第1聲愛心鑼，捐出今年義賣第1筆善款，縣長張麗善等人也接著響應敲響愛心鑼。張麗善指出，疫情以來，醫院上下站在防疫第一線，守護雲林縣民的健康，雖比以往更加辛勞，但大家愛心不減，仍辛苦為弱勢義賣，期能給貧弱者一個溫馨的年節，令人感動，大家一定要支持踴躍認購。
今年義賣物品多數出自若瑟醫院員工的手藝，每個人為這場義賣，無不使出渾身解數端出壓箱寶，新鮮好吃的芋粿、草仔粿、米糕、肉粽、貢丸湯，咖啡、關東煮、蜂蜜，還有保健食品、百貨商品應有盡有，民眾響應愛心，醫院像百貨公司年終大拍賣一般熱鬧滾滾。
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