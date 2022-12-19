南市推動淨零永續城市管理自治條例 明年送議會審議

因應氣候變遷，台南市政府日前已召開低碳調適及永續發展委員會討論「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，環保局今天表示，接著將舉辦公聽會，徵詢各界意見及草案預告，爭取明年上半年將自治條例提送市議會審議。

市長黃偉哲表示，台南市淨零自治條例，除明訂2050年達到淨零排放目標，也重視公民參與，未來推動淨零轉型過程，以照顧弱勢族群及不遺漏任何人為目標，針對受影響得民眾、企業及勞工等受衝擊族群，會適時辦理公民對話，廣納意見，確保社會轉型公正性。

台南市淨零永續城市管理自治條例以現行「台南市低碳城市自治條例」為基礎，草案共計50條，涵蓋實質降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、提升調適韌性及循環永續生活6大核心項目。市府已開過4次跨局處會議，逐條審議草案。

環保局指出，12日召開低碳調適及永續發展委員會討草案，會議中，產官學研及公民建議包括淨零轉型過程需與各界廣泛溝通，了解諮詢需求及轉型困境並提供協助。加強產業轉型、住商能效揭露、加強對民眾教育訓練及宣導以改變生活習慣。也提醒法規研擬應考量可行性及配套措施，並滾動式修正；建立圖資及資訊平台，整合再生能源、綠建築、充電樁等資訊。會議中台南一中學生前去觀摩，以培育學生永續發展的責任意識。

環保局表示，南市目前太陽光電裝置申請件數已突破萬件，設置容量3. 7GW，為全國第一。台南市淨零自治條例除要求指定用電契約容量達八百瓩以上用戶，設置契約容量20%以上的再生能源外，又擴增到用電契約容量達五百瓩以上用戶，須設置契約容量10%以上再生能源。

明訂都市計畫應符合淨零排放零碳城市設計理念，考量導入風道規劃，降低熱島效應；推動資源循環及回收再利用，新設廢棄物焚化爐也將是再生能源發電廠；觀光旅遊業、旅館業及民宿業自2026年起不得提供一次性用品。