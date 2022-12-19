快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」 耶誕夜登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。圖／文化局提供
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。圖／文化局提供

標榜「全台最美」山林燈節的「龍崎光節－空山祭」今天市長黃偉哲今天到會場龍崎虎形山公園宣告第四屆將在周六耶誕夜登場，並與市議員吳禹寰、議員當選人陳皇宇等宣傳今年龍崎光節的特色。

今年龍崎光節的展覽場域範圍也再擴大，並且拓展全新路線，行經公園兩座特色吊橋，帶領民眾循著光影，一窺虎形山公園未被發掘的面貌，並再攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共同創作，還有法國、馬來西亞等國際藝術家，搭建15件創作，作品較過往更多，而且更強化互動性和演出，帶來更全面的沈浸式體驗。

黃偉哲表示，龍崎光節在山區各處展出的藝術創作，每年都讓人眼睛一亮，創作者善用自然地景，加上光影搭配，帶來與白天截然不同的景色，每年都有新的驚喜，歡迎大家前來龍崎光節體驗。

黃偉哲說，「龍崎光節－空山祭」連年為台南人口最少的龍崎創下觀光新紀錄，去年創造12萬觀光人潮及超過500萬票房成績，今年榮獲「2022金點設計獎」殊榮，相信票房可再創高峰，也提醒大家提早搶票，龍崎光節不僅能帶給外地朋友驚喜，也能夠讓在地民眾發掘龍崎山林的不同面貌。

「空山祭」展期自24日至明年2月12日，每天下午5點半到晚間10點亮燈，24、25開幕首2日試營運，全民免費入場，龍崎區民則展期內免費，關廟、歸仁、仁德3區居民享有平日免費，65歲以上長者、6歲以下兒童出示證件，也享也平日免票入場。

售票資訊、各項優惠及詳情見「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活：https://www.opentix.life

「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／翻攝
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影
「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」訂耶誕夜登場。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 耶誕節

延伸閱讀

兒童交安死傷可預防 黃偉哲：設置兒童安全座椅

回應姪子捲入槍擊案 南市議員謝財旺認為「政治因素」

轟動地方！南新國中家長會長 登4層樓刀梯晉陞道長

佛光山結合企業助弱勢 黃偉哲盼愛的力量正向循環

相關新聞

「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」 耶誕夜登場

標榜「全台最美」山林燈節的「龍崎光節－空山祭」今天市長黃偉哲今天到會場龍崎虎形山公園宣告第四屆將在周六耶誕夜登場，並與市...

影／別砍樹！莿桐農會保護30公頃楊桃樹 做出特別的糖

隨著務農人口老化，楊桃的故鄉「莿桐鄉」已有7成楊桃樹被砍伐，為保護楊桃樹，莿桐鄉農會發起「別砍樹」運動，由農會保障價格收...

若瑟醫院愛心義賣像市集 民眾踴躍捐愛熱滾滾

雲林縣天主教若瑟醫院今天舉辦寒冬送暖義賣，匯集愛心化作實際行動，義賣盈餘捐入「若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案，雲林縣長張...

南市推動淨零永續城市管理自治條例 明年送議會審議

因應氣候變遷，台南市政府日前已召開低碳調適及永續發展委員會討論「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，環保局今天表示，接...

近40年歷史…台南中西區協進人行陸橋 功成身退20日晚拆除

將近40年歷史的台南市中西區協進人行陸橋將在明晚拆除，改增設交通號誌、行穿線，市府工務局表示，隨著時代演變和無障礙人行環...

兒童交安死傷可預防 黃偉哲：設置兒童安全座椅

為落實對兒童人身健康安全的重視，南市府今天針對正確使用汽車安全座椅，召開宣導會，市長黃偉哲呼籲，家中有幼兒要開車外出，務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。