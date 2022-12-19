「全台最美」山林燈節龍崎光節「空山祭」 耶誕夜登場

標榜「全台最美」山林燈節的「龍崎光節－空山祭」今天市長黃偉哲今天到會場龍崎虎形山公園宣告第四屆將在周六耶誕夜登場，並與市議員吳禹寰、議員當選人陳皇宇等宣傳今年龍崎光節的特色。

今年龍崎光節的展覽場域範圍也再擴大，並且拓展全新路線，行經公園兩座特色吊橋，帶領民眾循著光影，一窺虎形山公園未被發掘的面貌，並再攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共同創作，還有法國、馬來西亞等國際藝術家，搭建15件創作，作品較過往更多，而且更強化互動性和演出，帶來更全面的沈浸式體驗。

黃偉哲表示，龍崎光節在山區各處展出的藝術創作，每年都讓人眼睛一亮，創作者善用自然地景，加上光影搭配，帶來與白天截然不同的景色，每年都有新的驚喜，歡迎大家前來龍崎光節體驗。

黃偉哲說，「龍崎光節－空山祭」連年為台南人口最少的龍崎創下觀光新紀錄，去年創造12萬觀光人潮及超過500萬票房成績，今年榮獲「2022金點設計獎」殊榮，相信票房可再創高峰，也提醒大家提早搶票，龍崎光節不僅能帶給外地朋友驚喜，也能夠讓在地民眾發掘龍崎山林的不同面貌。

「空山祭」展期自24日至明年2月12日，每天下午5點半到晚間10點亮燈，24、25開幕首2日試營運，全民免費入場，龍崎區民則展期內免費，關廟、歸仁、仁德3區居民享有平日免費，65歲以上長者、6歲以下兒童出示證件，也享也平日免票入場。