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兒童交安死傷可預防 黃偉哲：設置兒童安全座椅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天舉行兒童安全座椅宣導記者會，籲請家有兒童的家長，要設置安全座椅。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府今天舉行兒童安全座椅宣導記者會，籲請家有兒童的家長，要設置安全座椅。記者鄭惠仁／翻攝

為落實對兒童人身健康安全的重視，南市府今天針對正確使用汽車安全座椅，召開宣導會，市長黃偉哲呼籲，家中有幼兒要開車外出，務必設置兒童安全座椅，並且正確安裝、全程使用安全座椅，才能有效完整的提供保護，讓意外不再發生。

市長黃偉哲表示，2020年已對兒童安全座椅的設置訂有專法，但法律落實還要加強，所謂「徒法不足以自行」，需要執行才能落實，許多家長還是覺得不想購置，但從實際上的案例，以台南市去年有58名兒童的不幸身故，有24%是可以預防的，因為他們都跟車禍案例相關。

黃偉哲指出，兒童座椅安全的安全性，除了法有強制性，其實可以看專家、或是醫師的見解，如果正確的使用是安全座椅，可以降低73%的兒童的頸部的衝擊力，也可以減少71%的死亡率，現在大家深為少子化所苦，既然孩子生得少，就該愛惜保護孩子的健康與安全，如果還要讓警察耗費大量的人力去取締，並不妥當，呼籲家長，盡快裝置兒童安全座椅。

南市衛生局進一步說明，依交通部統計，去6千4百多件兒童交安死傷案例是乘客，比率高達79%。而根據美國兒科學會研究，正確使用汽車安全座椅可降低兒童頸部73 %衝擊力、減少71%死亡率，向後乘坐的安全性更是提高了75%，有效降低兒童傷亡。

衛生局提醒家長除了挑選符合國家標準的安全座椅，並注意座椅的使用年限，掌握以下4字口訣，讓爸媽第一次使用就輕鬆上手。

1、後：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。

2、安：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅。

3、固：安裝完成後，必須確認安全座椅穩「固」不搖晃。

4、指：確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。空隙。

黃偉哲 車禍

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