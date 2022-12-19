台南啟用道路資訊整合服務 AI智慧交通監控再升級
台南市政府導入無人機空拍、影像辨識等智慧科技，提升大台南智慧交控中心的智慧交管效率，今天發布再結合最新改版的台南市即時交通資訊網，將道路工程、聯外道路、或連續假期期間等替代道路用路即時資訊公布給用路人，有效分散車流，紓解交通壅塞問題。
市長黃偉哲表示，交通局以創新智慧科技來管理交通問題，陸續導入AI辨識技術應用於交通策略管理，繼去完成中西區智慧路網動態號誌系統後，今年再度擴大AI技術應用地點，於台86線與台19甲路口的國道3號關廟交流道建置智慧號誌系統，並導入了無人機的空拍資料與影像辨識技術，以更完整的視角監控路口車流狀況，讓交通中心對車流的掌握更精確，號誌秒數的分配也能更貼近用路人的實際需求。
交通局長王銘德說，無人機的空拍監控視角比過去的路口監視器更廣、更全面，過去每個路口需要至少4支監視器才能完整監控，現在只需要透過1台無人機空拍就可以辦到，幫助台南市政府節省許多設施的建置經費。因無人機具備高機動性，更可以讓車流監控不再受區域限制，未來將應用於台南市的各項活動周邊車流監控。
局長王銘德說，面對交通狀況的快速改變，若僅透過號誌秒數調整還不夠，應讓民眾了解更多的道路資訊，提早改道、避開塞車路段，因此，針對各交流道周邊與台南市區的重要聯外道路，如東區小東路、永康區中華路、中正北路、大灣路、安平區和南區健康路等，規畫主要道路壅塞時可行駛的替代路線，並於路側增設電子資訊看板，將導引路徑資訊提前發布給用路人。
交通局也跨單位整合工務局、消防局、水利局、警廣等不同來源的道路資訊，並用更視覺化方式針對即時交通資訊網進行改版，提供道路施工、淹水、車禍事故等即時事件資訊供民眾查詢使用。
王銘德表示，之前即時交通資訊網是網頁版，改版後已成手機版，更為便利、快速，除了發布道路事件資訊，也結合公車站、停車場、公共自行車站位等服務資訊，民眾能夠透過資訊網查詢離自己最近的公車站、停車場或公共自行車站點位置，還能獲得公車到站時間、停車場格位數、自行車站點可借還車輛數等資訊，新版資訊網目前已經上線開放查詢使用。
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