守護長者 柳營奇美成立跨領域脊椎整合照護團隊

有鑑於台南溪北地區患者年紀普遍高齡，且大多數人從事農業耕種及粗重工作，脊椎退化相對嚴重，柳營奇美醫院即日起成立跨領域合作的脊椎整合照護團隊，提供患者更需求醫療照護。

柳營奇美醫院神經外科副院長張進宏表示，脊椎退化性疾病是指椎間盤、脊椎關節、韌帶和脊椎骨頭逐漸磨損所造成，多發生於年紀大或從事粗重工作族群。該跨領域脊椎整合照護團隊，結合神經外科、復健科、疼痛科、中醫部及衛教護理師等相關專業人員。

他指出，常見脊椎退化性變化，包括骨刺、椎間盤突出、關節軟骨流失、支撐脊椎的韌帶增厚造成脊椎狹窄，最終會對脊髓和神經造成壓力，導致各種症狀產生，包括下肢疼痛、痠麻、無力、跛行等，嚴重時可能影響大小便功能異常。

張進宏表示，柳營奇美醫院有X光攝影、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、神經傳導及肌電圖檢查等先進醫療檢查儀器，患者可在神經外科門診接受完整神經學檢查及安排儀器檢查後，再根據不同脊椎退化性問題提供適當治療。若病人無明顯肌肉無力或大小便功能異常，可以先給予藥物及保守治療。

而衛教護理師可教導正確姿勢，動作及肌力訓練，避免症狀持續惡化。復健科可提供熱敷、電療、頸椎、腰椎牽引及徒手治療，也可利用中醫針灸治療來減緩疼痛。若病人疼痛仍沒適當改善，可以接受高頻熱凝神經阻斷治療，來緩解不適症狀。