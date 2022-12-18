轟動地方！ 家長會長登4層樓刀梯晉陞道長
在現場數百名鄉親頂著約10度低溫加油聲中，台南新營南新國中家長會長廖文福18日成功登上4層樓高36階刀梯，順利晉陞道長，瞬間親友恭喜聲不歇，開心high翻天。
廖文福道教科儀的啟蒙老師是父親廖水來，而廖父在地方是著名道長，也是靈寶道派掌門宗師，廖文福自小就跟著父親學習，歷經3年4個月學習過程才出師獨當一面，目前是新營清靜道壇道士，也是南新國中家長會長，也是國際獅子會３００Ｄ１區第9分區主席。
18日上午在新營區南瀛綠都心籃球場旁，舉辦登刀梯閱籙陞職祈福大典，廖文福赤腳攀登上4層樓高刀梯，步下刀梯後穿上道長服飾，完成「登梯閱籙陞職大典」。
廖文福表示，道教中崇信「臨高者，通天而達地」，此次登梯遵循道教傳統，取檳榔樹樹幹搭製成近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片共36階，晉陞道長須赤腳攀登刀梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，並拜謝五師，取得神人同證。
市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、觀旅局長郭貞慧都到場見證，黃偉哲指出，台南是道教文化傳承的重鎮，「登刀梯」為道教神職人員奏陞道職的傳統儀式，很難得目睹這盛會。
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