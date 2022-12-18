台南村廟論壇走先鋒 台江四代籲建河川綠廊道修補土地

「自己的家鄉自己規畫」，台南社大台江分校與台江流域學校今辦「重回村廟論壇」，親師生與公部門台江百年城市設計，要結合周邊行政區，要營造成未來台南綠城市。

台江分校執行長吳茂成表示，今天親師生親師生禮拜海尾大道公之後，沿著山海圳國家綠道到台史館，實際踏溯走讀台江地區2百年來的建庄史，短短20公里，沿線有國家公園、學校、社區、文化中心、以及工業區、博物館，大家走到台江文化中心，與水利署、台南市都發局、地政局、水利局共同討論台江未來，副市長趙卿惠也與會，邀請市民與市府共同推動公共治理，迎接台江建庄2百年。

論壇活動先由小台江等台江流域學校，發表下一代台江百年水願景及流域小論文，接著由成大都計系教授張學聖、屏東大學教授林育諄分別探討「台江百年城市設計願景對話-翻轉台江都計現狀課題及功能分區可能」、「前瞻台江水城市的可能/結合國土計畫之流域承洪韌性建構設計」、「下一代台江少年水願景-家鄉探索學習方案」。

隨後，小台江、水水長安、社大台江分校師生、大廟興學志工展開台江百年城市設計圓桌討論，家希望透過公私協力，深化公共治理，善用台江九條河川排水線，營造曾文溪、山海圳河川綠廊帶，發展曾文溪大河灣綠帶，帶動兩岸村落社區發展，建構永續韌性承洪的台江水城市，縫補安定、新市、永康與安南區交界邊陲地帶，營造未來台南綠城市。

小台江水手群倡議保育山海圳國家綠道成為河川綠廊道，要恢復台江十六寮吃水堀做為社區微型水庫兼滯洪池，同時要發展生態旅遊。學生郭巧芸建議，台江未來城市要保存在地文化慶典，發展文化學習節慶，同時推動山海圳國家綠道，建構環村綠道。長安國小老師翁育民建議，北台江部分發展潮溝水路綠廊帶，成為平地森林公園。

成大創產所副教授陳明惠表示，東台江以台灣歷史博物館為中心，也是學校及安南醫院等人口密集區，後方緊臨的台糖土地，不應該興建發電廠，而是應發展都會公園或是圖書館，縫合安定與新市、南科的生活圈。