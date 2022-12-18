瘋世足賽賭阿根廷奪冠 立委林宜瑾將發500份雞排

全球球迷矚目的世界杯足球賽冠亞軍之戰，今晚11點由阿根廷對戰法國，立委林宜瑾今中午在臉書宣布，若阿根廷奪冠，她將發送500份雞排慶祝。

本身是阿根廷隊鐵粉的林宜瑾，自世界杯開踢以來，對於阿根廷所有賽程如數家珍，更崇拜明星球員梅西，透過臉書不斷為阿根廷加油，更是熬夜緊盯賽事。

今晚11點冠軍爭奪戰，將由阿根廷迎戰法國，林宜瑾中午在臉書宣布，若阿根廷奪冠，將發送500份雞排慶祝。

「今年的世界盃，是阿根廷在1986年取得世界盃冠軍以來，又一次挑戰冠軍獎盃，這也是35歲的梅西最後一次挑戰大力神盃，宜瑾身為阿根廷忠實粉絲、梅西鐵粉，今晚當然要為阿根廷加油！...」林宜瑾說，要召喚勝利，當然不能沒有祭品。所以，如果阿根廷擊敗法國，奪下世界冠軍，就來發500份雞排。