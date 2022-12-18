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268名小選手不畏寒風 競速參加嘉義縣長盃滑輪溜冰錦標賽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
268位嘉義縣滑輪溜冰小選手，不畏寒風凜冽今天於民雄運動公園參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供
268位嘉義縣滑輪溜冰小選手，不畏寒風凜冽今天於民雄運動公園參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供

268名嘉義縣滑輪溜冰小選手，今天不畏寒風凜冽於民雄運動公園參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽，縣長翁章梁率先為第一批上場的選手鳴槍，小選手立即衝刺競速爭奪冠軍寶座；翁章梁表示，透過競賽集結縣內對溜冰有熱忱的小朋友，不僅能遇志同道合的朋友，也能從比賽裡找到更大的熱情。

為推廣滑輪溜冰運動，嘉義縣體育會滑輪溜冰中心委員會自95年起籌辦縣長盃滑輪溜冰錦標賽，受疫情影響賽事已連2年停辦，今年底舉辦吸引全縣52所公私立國中小，及幼兒園組隊報名，今天共有268名小選手不畏寒流低溫，前往參賽較勁。

嘉義縣為承辦今年10月全民運動會賽事，6月翻新民雄運動公園，場地已成更安全、更完善的競速溜冰標準比賽場地。翁章梁今天與小選手們踏上最新的溜冰場，率先為第一批上場的選手鳴槍，場邊充滿家長們熱情呼喊加油聲，一同享受競速賽樂趣。

嘉義縣滑輪溜冰小選手們，今天不畏寒風凜冽於民雄運動公園，參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣滑輪溜冰小選手們，今天不畏寒風凜冽於民雄運動公園，參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供
268位嘉義縣滑輪溜冰小選手，今天不畏寒風凜冽於民雄運動公園，參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供
268位嘉義縣滑輪溜冰小選手，今天不畏寒風凜冽於民雄運動公園，參加111年縣長盃滑輪溜冰錦標賽。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義 寒流 低溫

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