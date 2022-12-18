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寒流擋不住運動熱 500名槌球好手齊聚大林體育公園開打

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，寒流發威也阻擋不了500多名參賽選手熱情。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，寒流發威也阻擋不了500多名參賽選手熱情。圖／嘉義縣政府提供

111年嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，寒流發威也阻擋不了，來自全國各縣市80支隊伍500多名選手的參賽熱情；會上縣長翁章梁分別與2位高齡96歲與91歲的長輩們一同開球表示，盼透過運動，看見人性美好的光輝在嘉義發光。

嘉義縣第3年辦理縣長盃暨全國槌球邀請賽，全國各地熱愛運動的好友再次同場競技，今年參賽隊伍除了在地嘉義縣25支球隊外，還有來自台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣和金門縣等共有13個縣市，彼此交流學習場面熱鬧。

嘉義縣社會局表示，縣長翁章梁就任後大力推動槌球運動，截至110年底18個鄉鎮市已成立39支球隊，今年將再增加10支新球隊；翁章梁說，槌球是激發腦力、智慧與運動技術兼具的運動，訓練眼手及統合協調能力，規則富邏輯性，是老少咸宜的運動。

翁章梁指出，自110年起結合嘉義縣槌球協會到縣內有意願籌組球隊的單位，提供槌球運動推廣並安排訓練，期盼將這項運動風氣推展到每一個鄉鎮、每一個村里，打造嘉義縣為健康宜居的不老社區。

嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，寒流發威也阻擋不了500多名參賽選手熱情。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，寒流發威也阻擋不了500多名參賽選手熱情。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，縣長翁章梁分別與2位高齡96歲與91歲的長輩們一同開球。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長盃暨全國槌球邀請賽今天在大林鎮體育運動公園登場，縣長翁章梁分別與2位高齡96歲與91歲的長輩們一同開球。圖／嘉義縣政府提供

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