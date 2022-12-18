南市立人首創「古蹟報報」攝錄影室 推動古蹟教育學

創校於1898年的立人國小，有市定古蹟的校舍，學校利用閒置空間，成立「古蹟報報」小小主播室，引領學生認識、了解文化、歷史、古蹟，進而結合數位科技播報，提升素養。

校長王全興說，為了推動古蹟教育，培育孩子多元視野，在忠孝樓內利用閒置空間，成立「古蹟報報」小小主播室，16日首播時，由六年級學生從校內忠孝樓古蹟談起，慢慢介紹附近的鎮北坊文化園區、赤崁文化園區、孔廟文化園區，及台南市母親之河－德慶溪。學生生動活潑的報導，彼此之間也默契十足，難以相信短短兩天就可以琅琅上口。接下來學校將利用晨間時間或餐前3分鐘播放給全校師生一同觀看，讓小小主播也能承擔文史傳播的重責大任。

王全興說，此次結合數位科技及5G設備首創建置「古蹟報報」攝錄影室，由學生扮當小記者、小主播、攝影師和剪輯師，透過科技將學校校園及周遭古蹟課程及成效呈現，把在地特色、科技應用及國際交流以模組方式進行。

小主播在進入攝錄影間之前，先擔任小記者，透過圖書館、上網、請教地方耆老或老師，蒐羅報導主題和內容，一點也不馬虎。接著透過團隊合作方式，分別擔任採訪員、小小播報員、小導演，群策群力將蒐集資料及所見所得攝錄影起來，並由小小剪輯師置放於學校共享平台，在早自修晨讀時光或午餐餐前全校播放，由小主播學生向全校師生敘說古蹟故事及閱讀教育的重要性，過程也同時提升學生科技和國際素養，非常具有意義。他也特別感謝侯全富贊助資訊硬體設備的經費，讓「古蹟報報」小小主播室能成立。