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嘉義山區河津櫻初綻放 太和「櫻穀王」預計跨年後滿開

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉奮起湖河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供
嘉義縣竹崎鄉奮起湖河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供

寒流南下，嘉義大阿里山河津櫻搶先登場，目前竹崎鄉奮起湖、阿里山鄉迷糊步道的河津櫻花況漸入佳境，另梅山鄉樟樹湖「櫻穀王」零星初開；阿里山達人黃源明表示，遊客想感受滿開的櫻花盛況，要再觀察一周以上，而這波寒流帶來豐沛水氣，是否會影響花況仍待觀祭。

嘉義山區櫻花秀初登場。嘉義梅山鄉太和村樟樹湖、竹崎鄉中和村奮起湖、阿里山鄉樂野村迷糊步道等地的河津櫻開始綻放，專家預估跨年後將進入盛開階段，跨年來趟阿里山一覽日出、賞楓及賞粉紅河津櫻的浪漫遊。

阿里山達人老師黃源明指出，河津櫻在12月中旬盛開並不令人意外，阿里山公路的緋寒櫻甚至在11月下旬就可見到零星初開，他強調，這不是偷跑，往年也都是如此，只是初開的時間會有些微調而已。

黃源明表示，樟樹湖的「櫻穀王」河津櫻目前有零星花朵初開，預估到跨年時就會有明顯花況，是這季的河津櫻花期指標，對照上一個花季來說，今年1月中「櫻穀王」將進入滿開期。

黃源明說，今年阿里山楓紅變色稍遲，趁著首波寒流，楓葉終於紅了，目前阿里山森林遊樂區的迎賓青楓、慈雲寺銀杏、沼平、祝山、小笠原山紅葉秀正精彩，來阿里山賞楓也可兼賞河津櫻。

嘉義縣阿里山鄉迷糊步道河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供
嘉義縣阿里山鄉迷糊步道河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供
嘉義縣竹崎鄉奮起湖河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供
嘉義縣竹崎鄉奮起湖河津櫻開始綻放登場。圖／漫步在雲端的阿里山臉專提供

阿里山 河津櫻 櫻花

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