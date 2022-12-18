守護家園照亮歸仁、台南志工早起擦亮反光鏡 黃偉哲慰勞

志工身影穿梭巷弄，清掃環境、擦拭反射鏡，這是台南歸仁最美的風景。台南市歸仁區公所今天清晨6點多，在歸仁區南興里辦理環境清潔活動，市長黃偉哲一早到場慰勞環保義工隊、守望相助隊及救國團志工，肯定志義工服務、照亮歸仁街道。

南興里環保志義工約50餘人，在里長朱璟漢帶領下每月出勤1至2次，協助清掃街道，清除積水容器等病媒蚊孳生源，維護里鄰整潔。南興社區守望相助隊每日夜間排班巡邏社區各個街道，防止宵小有機可趁。救國團歸仁團委會認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1至2次，每次擦拭約百面反射鏡，近年來已擦拭上千面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全，是公私協力最佳典範。

市長黃偉哲表示，歸仁地區快速發展，沙崙智慧綠能科學城重大建設一一到位，將成為台南發展的火車頭，硬體建設快速發展、軟體也要跟上，良好的生活環境除了公部門投入外，更需要市民及志工一起攜手投入，市民朋友整理居家環境，志工們協助清理街道，還有團委會志工擦拭鏡面，使街道整潔也顧及交通安全。