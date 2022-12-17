黃敏惠選前之夜衝刺 文化路拜票 籲一定要出門投票

國民黨嘉義市長黃敏惠選前最後一晚，今晚溫度下探11度，她近9點再次到文化路拜票，雙手比出「1號」，不少民眾搶著和她合影，由於氣象預報嘉市明天低溫9到13度，外界擔心投票率低，黃敏惠喊話「明天用咱滿滿的熱情，出門投票，讓黃敏惠繼續拚嘉義市幸福的4年」。

今文化路的人潮仍不少，黃敏惠感慨，4年前因看到熱愛的故鄉嘉市整個黯淡無光，經濟受到嚴重衝擊，她不忍看到故鄉繼續衰退，挺身而出再戰出來，4年後，她成功恢復「嘉市的繁榮，再度熱鬧滾滾」。

黃敏惠也想起，去年逐步完成文化路電纜地下化、電桿拔除的工程，讓文化路商圈以更清新亮麗、安全的面貌迎接市民及遊客，為嘉市的觀光經濟與人潮再衝一波，「只要是為嘉義市好的，我們都願意做！」

「如果不是因為選舉延後，我們現在都快樂地在參與國際管樂節」，黃敏惠看到這麼冷又下雨的天氣，但所有表演團隊都堅持走上街，民眾也全程參與，「這樣的堅定，已經是我們城市的DNA」，黃敏惠也喊話，這場選舉一路走來相當不容易，但她知道，在這塊土地上，有一群對嘉義市未來充滿期望的市民朋友，「請給敏惠機會，再繼續帶領嘉義市拚下一個幸福的4年」。

黃敏惠也說，「明天就是投票日了，大家會緊張嗎，老實說，敏惠相當地緊張」，投入選戰的這些日子，她不間斷的掃街拜票、家戶拜訪，來到許多地方跟鄉親拜託，大家都熱情地跟她說，「穩贏的、穩贏的」，但就是因為這句話，讓她自己充滿不安和危機感。

黃敏惠擔憂，全國九合一選舉早已落幕，全台只剩嘉市還在延長賽，且這次的投票日在星期天，有許多人早已計劃好要出去玩，加上霸王級寒流來襲，恐影響大家出門投票意願，尤其老人家，大家如果都覺得「黃敏惠穩贏」、「不差我這一票」，那這次選舉恐怕就會被翻盤。

「明天的氣溫將更加寒冷，但我們的熱情不能冷」，黃敏惠說，拜託鄉親，一定要勇敢地站出來，相揪出門投票，投下神聖的一票，每個人的一票真的很重要，民主聖地的金字招牌是要靠各位鄉親的一票一票來擦亮，「拜託大家，嘉義市長請唯一支持1號黃敏惠，乎咱共同寫歷史，作伙拚未來」。 國民黨嘉義市長黃敏惠（左三）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（左）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（前排右）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（中）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（二排右三）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（前排右二）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（中）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供 國民黨嘉義市長黃敏惠（左）今晚再次到文化路拜票，最後衝刺。圖／黃敏惠競選總部提供

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