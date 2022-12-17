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文人張水波離世41年 詩集「長春閣詩草」終問世

中央社／ 台南17日電

別號「長春閣主人」的台南鹽水文人張水波，1981年離世，子女將他留下的詩詞整理成「長春閣詩草」，今天下午在鹽水台灣詩路園區發表，張水波手稿也捐給國立台灣文學館保存。

張水波，字長春，別號「長春閣主人」，台南鹽水文人，生於日治時期明治39年（1906年），自幼研習台語漢文漢詩，14歲就能寫詩，加入著名的「月津吟社」，1981年離世。

張水波的祖先遷至鹽水港時是陶瓷商，家住在媽祖宮廟前，屋後為文昌祠，是鹽水人的奎壁書院。張水波18歲在台南赤崁樓全島詩人大會時，以描述故鄉情景、道盡鹽水港興衰及惆悵情懷的「月津竹枝詞」奪魁。

「紅樓夢」是張水波最喜愛的文學作品，6子2女的名字都和此文學作品有關；83歲的兒子張雪峰說，父親41年前曾整理部分創作詩詞手稿，想出版詩集，但尚未完成就離開了。

張水波的女兒張吟香、張吟玲，20多年前在長兄故居發現父親創作原稿，如獲珍寶，也憶起父親出版詩集的夢想，但直到去年才真正行動，了卻兄妹為父親出書的心願。

因此，張水波的子女今天下午在鹽水台灣詩路園區發表「長春閣詩草」，且由詩人吟唱張水波的詩詞作品，現場充滿濃濃文學氛圍。張雪峰兄妹更將張水波手稿全捐給台灣文學館保存，

月津文史發展協會秘書長林明堃說，文稿辨識花了很大功夫，張水波當年隨意用毛筆草書寫在筆記本或日曆紙上，加上墨水渲染，隨著時間流逝，墨的痕跡與紙的底色難以分辨。

林明堃表示，「長春閣詩草」收錄張水波逾150首詩詞作品，包括「過鹽水」描寫他離開鹽水後對故鄉的情感，「題金川詩草」描寫他與鹽水聞人黃朝琴妹妹黃金川青梅竹馬及在文學互相抗衡。張水波善於感情描寫，大多紀錄生活上的大小事。

台南 詩人 台灣文學

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