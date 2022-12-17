文人張水波離世41年 詩集「長春閣詩草」終問世
別號「長春閣主人」的台南鹽水文人張水波，1981年離世，子女將他留下的詩詞整理成「長春閣詩草」，今天下午在鹽水台灣詩路園區發表，張水波手稿也捐給國立台灣文學館保存。
張水波，字長春，別號「長春閣主人」，台南鹽水文人，生於日治時期明治39年（1906年），自幼研習台語漢文漢詩，14歲就能寫詩，加入著名的「月津吟社」，1981年離世。
張水波的祖先遷至鹽水港時是陶瓷商，家住在媽祖宮廟前，屋後為文昌祠，是鹽水人的奎壁書院。張水波18歲在台南赤崁樓全島詩人大會時，以描述故鄉情景、道盡鹽水港興衰及惆悵情懷的「月津竹枝詞」奪魁。
「紅樓夢」是張水波最喜愛的文學作品，6子2女的名字都和此文學作品有關；83歲的兒子張雪峰說，父親41年前曾整理部分創作詩詞手稿，想出版詩集，但尚未完成就離開了。
張水波的女兒張吟香、張吟玲，20多年前在長兄故居發現父親創作原稿，如獲珍寶，也憶起父親出版詩集的夢想，但直到去年才真正行動，了卻兄妹為父親出書的心願。
因此，張水波的子女今天下午在鹽水台灣詩路園區發表「長春閣詩草」，且由詩人吟唱張水波的詩詞作品，現場充滿濃濃文學氛圍。張雪峰兄妹更將張水波手稿全捐給台灣文學館保存，
月津文史發展協會秘書長林明堃說，文稿辨識花了很大功夫，張水波當年隨意用毛筆草書寫在筆記本或日曆紙上，加上墨水渲染，隨著時間流逝，墨的痕跡與紙的底色難以分辨。
林明堃表示，「長春閣詩草」收錄張水波逾150首詩詞作品，包括「過鹽水」描寫他離開鹽水後對故鄉的情感，「題金川詩草」描寫他與鹽水聞人黃朝琴妹妹黃金川青梅竹馬及在文學互相抗衡。張水波善於感情描寫，大多紀錄生活上的大小事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言