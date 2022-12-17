寒風夾帶雨勢不減支持者熱情 李俊俋：最後一里路改變嘉義

民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部，接著舉行最後選前之夜的造勢晚會；李俊俋表示，天氣雖寒冷，但心是溫暖的，最後一里路需要大家共同來改變嘉義，嘉義的翻轉就要從明天開始。

晚上包括立委管碧玲、王美惠以及前嘉義市長涂醒哲等人及支持者上百人陪同從北香湖公園緩緩走回競選總部，沿途受到支持者揮手歡迎。

這麼多人在寒風且飄著雨勢中陪走令李俊俋感到溫暖，他表示，越來越有信心，天氣雖然寒冷，但是大家的心是溫暖的，今天掃街時下著大雨，但是路上還是有非常多人比2號的手勢，所以感覺心是溫暖的，希望大家一起來走最後這一里路，那嘉義的翻轉就要從明天開始，所以嘉義會改變，從明天就開始。

李俊俋表示，嘉義市長選戰延長賽至今，當然疲憊不堪，但是會用體力、意志力撐過最後一晚，最重要的就是，過程感受到市民求新求變的心情，長期一個人執政的話，就會很多事情都沒有辦法解決，這就是嘉義碰到的問題，所以感受到市民強烈的需求，希望嘉義會改變，也會認真讓市民達成願望。