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寒風夾帶雨勢不減支持者熱情 李俊俋：最後一里路改變嘉義

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）與同黨同志向在寒風中前來力挺的鄉親表達謝意。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）與同黨同志向在寒風中前來力挺的鄉親表達謝意。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部，接著舉行最後選前之夜的造勢晚會；李俊俋表示，天氣雖寒冷，但心是溫暖的，最後一里路需要大家共同來改變嘉義，嘉義的翻轉就要從明天開始。

晚上包括立委管碧玲、王美惠以及前嘉義市長涂醒哲等人及支持者上百人陪同從北香湖公園緩緩走回競選總部，沿途受到支持者揮手歡迎。

這麼多人在寒風且飄著雨勢中陪走令李俊俋感到溫暖，他表示，越來越有信心，天氣雖然寒冷，但是大家的心是溫暖的，今天掃街時下著大雨，但是路上還是有非常多人比2號的手勢，所以感覺心是溫暖的，希望大家一起來走最後這一里路，那嘉義的翻轉就要從明天開始，所以嘉義會改變，從明天就開始。

李俊俋表示，嘉義市長選戰延長賽至今，當然疲憊不堪，但是會用體力、意志力撐過最後一晚，最重要的就是，過程感受到市民求新求變的心情，長期一個人執政的話，就會很多事情都沒有辦法解決，這就是嘉義碰到的問題，所以感受到市民強烈的需求，希望嘉義會改變，也會認真讓市民達成願望。

今天在管樂節時曾和黃敏惠見面致意，李俊俋表示，遇到黃敏惠市長就很自然地打招呼，不會因為選舉有什麼不一樣，管樂節本來就是嘉義的盛事，大家都會共同參與，今年比較可惜的就是，原來非常有傳統的民主之夜就被取消了，民主之夜今晚就自己舉辦活動。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋以徒步方式從北香湖公園走到競選總部，沿途受到支持者揮手歡迎。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋以徒步方式從北香湖公園走到競選總部，沿途受到支持者揮手歡迎。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋晚上在同黨同志及支持者的陪同下，以徒步方式從北香湖公園走到競選總部。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋(右)和妻子陳佳慧一同走入造勢會場。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋(右)和妻子陳佳慧一同走入造勢會場。記者李宗祐／攝影
今晚雖然寒流來襲，支持者仍不減力挺熱情。記者李宗祐／攝影
今晚雖然寒流來襲，支持者仍不減力挺熱情。記者李宗祐／攝影

嘉義 李俊俋

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