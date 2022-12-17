又濕又冷！管樂節43隊伍淋雨踩街 女校、軍校都超吸睛

國際管樂節30周年的踩街嘉年華下午登場，43支隊伍從中山路噴水圓環出發，低溫14度還幾度大雨，「踩街有史以來首度下雨」，不過各隊伍展現專業，淋著雨也沒影響到表演，有的隊伍還將雨衣鋪在樂器上，不過軍校樂隊例如國防大學政戰學院復興崗樂隊，和陸、海、空各官校樂隊，更顯氣勢。

今年管樂節踩街嘉年華除了國內隊伍，有建國中學、嘉義女中、景美女中、台中女中等樂旗隊，國外有日本專修大學玉名高校吹奏樂部、印尼湛特布安納行進打擊樂團、曼加非洲戰鼓團、MRG烏克蘭馬戲團等。

中山路噴水圓環的開幕儀式，由嘉義高中與嘉義高工管樂社吹奏起管樂的號角，帶領回首30年前的管樂節奏，吹奏「熱鬧的嘉義市街」；饒舌新秀Ace演唱以嘉義的詩，7名築夢者團員展現街舞首都的青春活力，以及東吳高職百人學生從人群中登場，熱鬧開場。

開幕典禮後，請假中的國民黨市長黃敏惠、民進黨市長候選人李俊俋、立委王美惠等人，拉著布條領銜出發，一路出發前往市府門口；各隊伍一路走近3公里路程到市立體育場。

今率領踩街隊伍的是嘉義女中樂旗儀隊，接著日本專修大學玉名高校吹奏樂部，及嘉市南興國中、建國中學等，超過3000多名管樂好手參加，沿途擠滿觀賞的民眾。

但是隊伍剛出發，就下起大雨，日本專修大學玉名高校吹奏樂部的學生，依然面帶笑容，還拿鼓棒跟群眾打招呼；建國中學樂旗隊面對大雨，依然穩定吹奏，甩槍也未失誤；中正預校的隊伍行經市府門口時，雨勢大，不過學生吹奏面不改色。

「史上第1次踩街又濕又冷！」參加多年踩街的婦人說，以前踩街曾有大太陽，也曾經很熱或很冷，但沒遇過下雨，不過活動依然精彩好看。

日本專修大學玉名高校吹奏樂部校長渡辺正隆表示，疫情趨緩後，得知能有機會來嘉義市國際管樂節演出，每位團員都非常高興，並為這次的演出非常用心的排練，希望將最好的一面呈現給大家。

文化局表示，1993年首次舉辦嘉市管樂節，1997年晉升為「嘉義市國際管樂節」，持續到如今的美好光景，並非一蹴可幾，去年因疫情停辦，今年正好適逢30周年如期上場。