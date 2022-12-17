新年點燈祈福 西螺福興宮「這盞燈」大受企業主青睞

不少信眾會在春節期間至廟宇祈福，祈求新的一年平順、事業發展順利、財源廣進等，及為自己或家人點一盞光明燈，雲林西螺一家在地企業今率員工至福興宮參拜太平媽祖並還願，也續點太平媽祖墊前光明燈祈福，廟方表示，廟內還有提供安太歲、平安燈等各類點燈服務，歡迎信眾洽詢。

環陞貨運、環升預冷公司董事長夫人蘇慧棉準備鮮花、素菓等供品參拜太平媽祖並還願，她表示，此行除答謝太平媽保佑公司在疫情中穩定營運，護佑全體員工平安健康，今也以公司名義捐獻300萬元，感謝媽祖庇佑。

西螺福興宮廟內殿原僅掛3盞太平媽祖光明燈，用意是祈福媽祖保祐風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意，開放民眾點燈。

廟方表示，太平媽祖光明燈是手工製的彩繪燈籠，凡在媽祖殿懸掛1年後，信眾即可帶回懸掛護家，因此有許多建商、運輸業者，甚至是中部養雞大王、蔬菜冷鏈業者等，每年年終都指定要點這盞燈，每盞2萬元，今年已增至100盞。