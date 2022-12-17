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冬季限定浪漫景點…中埔鄉秘境落羽松樹林暫停開放 地主解釋原因
嘉義縣文化觀光局推薦的私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，樹葉變紅褐色，構成北國風情畫，每逢假日吸引大批人潮車潮，最近由於路旁排水溝施工，林姓地主拉膠帶繩子，封鎖入口及路旁，暫停開放，避免發生危險意外。
中埔鄉鹽館村的落羽松樹林，是私人產權景點，2020年因遊客亂丟垃圾，車子亂停，林姓地主封閉，直到2021年附近財神廟提供停車場，地主才重新開放，落羽松樹林就在嘉134縣道上路旁，最近落羽松樹林又封閉，讓許多遊客碰壁，掃興而歸。
「咦！怎麼落羽松樹林封閉，不准進入，好失望喔」許多遊客開車或騎機車，到中埔鄉嘉134線道路旁，想觀賞落羽松樹林拍照，看到地主拉膠帶繩子封鎖入口及路旁，難掩失望。
林姓地主說，這次封閉是縣府發包施工路旁排水溝，為遊客安全暫時封閉，另，他已出售50多棵落羽松，還有近300棵，等排水溝完工再開放。
這處落羽松樹林，構成一列一列落羽松隧道，是冬季限定浪漫景點，網友轉傳「中埔落羽松秘境隧道，浪漫無限大，自己的一場冬季戀歌」，是嘉縣文化觀光局推薦秘境景點，如今因排水溝施工封閉、地主出售部分落羽松，少了1處落羽松觀賞景點。
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